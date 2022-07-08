Росгвардейцы провели время с детьми, которым больше всего нужны семейное тепло и поддержка, подарили им игрушки и оказали социальному учреждению помощь в решении бытовых проблем.

— Воспитанники уже давно узнают и с нетерпением ждут росгвардейцев, регулярно посещающих наш интернат, — сказала в беседе с корреспондентом «Ингушетии» заместитель директора интерната Малика Даурбекова. — Для детей это отличная возможность хорошо провести время и почувствовать очень необходимые им заботу и внимание.

Отметим, что росгвардейцы давно шефствуют над данным заведением, внося свою лепту в обеспечение социальной стабильности в регионе.