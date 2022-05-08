Будут проходить годы и приходить новые поколения. Но эмоции, вдохновение, нравственные ориентиры, которым учит нас героизм тех великих лет, всегда останутся с нами и нашими потомками. Поэтому сегодня, как никогда раньше, важны все акции, позволяющие сохранить память о героях Великой Отечественной. Именно с такой целью в России был создан известный уже во всем мире «Бессмертный полк», ставший поистине народным мероприятием, традиционно проходящим не только в нашей стране, но и в государствах ближнего и дальнего зарубежья. Об идее шествия и его небольшой истории — в нашем сегодняшнем материале.

Вначале отметим, что в 2020-2021 годах в связи с пандемией коронавируса по всему миру в целях сохранения здоровья людей было принято решение не проводить традиционное шествие «Бессмертного полка». Организаторы перенесли всенародно любимую акцию в онлайн-формат, и за два года ее посмотрели более 50 млн человек.

Сегодня шествие по главной площади страны продолжает быть неотъемлемой частью празднования Дня Победы. 5 апреля текущего года пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что из-за снятия ограничений в связи с пандемией праздничный военный парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2022 года состоится, как и всегда, в традиционном виде. Также он отметил, что в каждом регионе страны есть собственные организаторы акции и региональные штабы по подготовке памятной демонстрации.

Ингушетия не стала исключением, и у нас работа профильных ведомств, общественных организаций по подготовке к этой памятной акции активно ведется каждый год. Необходимо отметить, что наша республика одной из первых в России подключилась к проведению такого исторического шествия.

Как заведено, в городах и населенных пунктах страны под демонстрацию «Бессмертного полка» всегда отдают исторические части и центральные магистрали. В Магасе это, как правило, главный проспект столицы республики, по которому 9 мая 2022 года пройдет традиционное шествие, посвященное 77-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Стартовав от въезда в город, участники акции с портретами предков, воевавших на полях сражений с гитлеровскими захватчиками, дойдут до башни Согласия на площади «Алания», где состоится праздничный концерт с участием артистов филармонии и костюмированное представление.

Среди тех, кто изъявил желание принять участие в акции — родственники фронтовиков, активисты общественных организаций, школьники, студенты, внуки и правнуки советских бойцов, а также жители сел, городов и районов Ингушетии.

Также традиционные памятные мероприятия в честь 9 Мая готовятся провести на Мемориале памяти и славы в Назрани и в других городах республики.

«День Победы — это истинно народный праздник, который мы с каждым годом с еще большим воодушевлением должны отмечать, потому как есть много тех, кто хочет переписать историю войны, кто хочет переписать страницы Победы. В тот решающий для всей страны период небольшой по своей численности ингушский народ, а это в пределах 97 тыс. человек, дал фронту один из самых больших процентов трудоспособного населения: на войну из Ингушетии ушло более 20 тысяч человек, из них более 6 тысяч не вернулось домой. Это огромная цифра для ингушского народа и невосполнимая потеря. Поэтому нам сегодня важно помнить о каждом из них, кто погиб, помнить, что наши деды и отцы героически защищали весь мир от фашизма. Ингуши сегодня по праву могут гордиться подвигом последнего защитника Брестской крепости Умат-Гирея Барханоева, восхищаться легендарным разведчиком Абдулой Цароевым, бесстрашными летчиками Ширвани Костоевым, Мурадом Оздоевым и другими героями. В память об этих и других воинах в республике устанавливаются памятники, чтобы каждый молодой человек видел и знал, что такое Великая Отечественная война, и в чем ее последствия. Важно с малых лет приучать детей чтить память и уважать подвиг солдат советской армии и развивать в них дух патриотизма», — отметил в одном из своих выступлений Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Возвращаясь к заявленной теме. Принято считать, что движение «Бессмертный полк» придумали в 2012 году в Томске — именно там впервые шествие людей с портретами своих родственников-ветеранов получило такое название. На самом деле это не совсем так. Шествие памяти, сегодня охватившее уже не только Россию, но и города других стран, в 2007 году придумал житель Тюмени, пенсионер, ветеран МВД и журналист Геннадий Иванов. Вернее, идея патриотической акции ему приснилась.

«Только прошла первомайская демонстрация, Тюмень готовилась отмечать День Победы, — вспоминает Иванов. — Я вернулся с мероприятия домой, сел в кресло и задумался: а чем будет отличаться демонстрация 9 мая от первомайской? Да практически ничем! Те же шарики, цветочки, многочисленные флаги столь же многочисленных партий, реклама предприятий города и области. А ведь фронтовики уходят вместе с эпохой воинов-победителей, и с каждым годом их становится все меньше. Задумавшись об этом, я задремал, и мне приснился замечательный сон — по главной улице Тюмени в День Победы шли жители города и несли портреты своих родственников — бабушек, дедушек, отцов, матерей. Тысячи горожан в одном строю с теми, кто когда-то боролся за сегодняшнюю мирную жизнь. Проснувшись, я стал думать о том, что настало время позитивных перемен, которые диктуют нам новые подходы для олицетворения памяти безвинно убиенных во время войны, и решил, что нужен какой-то другой формат, чтобы главным атрибутом Дня Победы оставались лица воинов-победителей».

С этими думами у Геннадия Кирилловича возникло огромное желание претворить свой сон в реальность, и, будучи внештатным корреспондентом «Тюменских известий», он опубликовал в газете небольшую заметку «Семейный альбом на параде», где рассказал об идее тогда еще безымянной акции. Ветеран МВД через газету обратился к жителям города с призывом поддержать акцию и выйти на парад Победы с портретами своих фронтовиков.

Конечно, надежды на то, что на улицы выйдут целые толпы людей, было мало, но в тот год те несколько человек, среди которых был и Геннадий Иванов, которые гордо несли снимки своих родственников-фронтовиков, стали первопроходцами этой ставшей вскоре гигантской акции. В тот день автор идеи с гордостью, со слезами на глазах нес портрет своего отца Кирилла Матвеевича, орденоносца, и вместе с друзьями, которые поддержали его порыв, не мог скрывать радости на лице.

На следующий год со снимками фронтовиков вышла уже большая колонна людей, поддержавших инициативу Иванова. Тогда эта акция обрела название «Парад победителей», в которой через несколько лет участвовало уже более двадцати регионов.

«Понемногу движение приобретало размах, — рассказывает Геннадий Кириллович, — и спустя какое-то время после нашего первого выхода, в Томске, а затем и во многих населенных пунктах России были созданы штабы парада победителей (название «Бессмертный полк» шествию в 2012 году дали в Томске, и оно прижилось в народе, — авт.), а также назначены координаторы, отвечающие за организацию акции, создан сайт движения и устав.

Учитывая то, что это историческая, народная память, такая точка зрения, что главным смыслом «Бессмертного полка» является сохранение только личной семейной памяти о поколении Великой Отечественной войны, и что нести портреты победителей должны только их близкие родственники, прямые потомки, я считаю неправильной, потому что за годы войны погибли миллионы людей, в числе которых были 17-18-летние парнишки, детдомовцы. У них не было ни жен, ни детей, не успели они оставить после себя внуков-правнуков. Сколько имен фронтовиков уже забыто, потому что у них не осталось родственников! Но они воевали, им тоже принадлежит Победа! Разве не должно быть их лиц в колонне «Бессмертного полка» вместе со своими однополчанами? Должно! И поэтому я считаю, что никто и никому не вправе указывать — чей портрет нести в полку, ведь День Победы — это не родительский день, страну защищали миллионы солдат, и они не могут быть чужими».

Нужно отметить, что еще до появления «Бессмертного полка» похожие акции, приуроченные к празднованию Дня Победы, участники которых несли портреты ветеранов, проводились под различными названиями в разных городах России, начиная с 1960-х годов. Самая ранняя из известных состоялась в 1965 году: на двадцатилетие Дня Победы ученики новосибирской 121-й школы вышли на парад с фотографиями фронтовиков, которые уже никогда не смогут поучаствовать в празднованиях.

В 1981 году на площади Борцов Революции в станице Тацинской Ростовской области состоялось шествие матерей в черном одеянии с портретами погибших сыновей (идея принадлежала режиссеру Юлии Синельниковой).

В Пермской области в 1985 году женщины, жены и дочери солдат пронесли по улицам Соликамска портреты своих родных, погибших на фронтах. В том же году патриотическое шествие под лозунгом «Заменим вас в строю!» было проведено в Севастополе. А в селе Конь-Колодезь Липецкой области вот уже тридцать семь лет подряд ежегодно 9 мая учащиеся проходят с фотографиями ветеранов по центральной улице Ленина. Но именно «Бессмертный полк» сплотил людей по всему миру.

Таким образом, мы видим, что в постсоветские годы подобные мероприятия имели место быть, но началом истории современного российского «Бессмертного полка» считается 2007 год, а основателем традиции — председатель совета ветеранов батальона полиции из Тюмени Геннадий Иванов.

Справедливости ради нужно отметить, что ошеломительную популярность и современное название акция обрела благодаря журналистам из Томска, которые заметили, что в их родном городе ветераны все реже приходят на празднование Победы. Игорь Дмитриев, Сергей Лапенков и Сергей Колотовников решили, что это несправедливо. Ведь люди проливали кровь и гибли на войне. Они имеют право видеть, что их подвиг и жертвы не забыты потомками.

Герои, отстоявшие свободу страны, должны видеть праздник — пусть даже с фотографий, решили энтузиасты. Опираясь на стихийно возникшую еще в советское время традицию, когда люди приносили фотографии своих родственников к мемориалам павших, начали подготовку полномасштабного парада с фотографиями ветеранов. Опытные журналисты подключили местные СМИ, и 9 мая 2012 года телеканал «ТВ-2» провел репортаж с улиц Томска, по которым шла колонна жителей города с плакатами в руках. На них были фотографии участников Второй мировой войны. Тогда же движение и получило свое официальное название «Бессмертный полк», которое больше с тех пор не менялось. Там же, в Томске, после утверждения названия, был создан устав полка, в котором сформулированы принципы движения как некоммерческой, неполитической, негосударственной гражданской инициативы. Друзья-журналисты надеялись, что в первый год на улицы выйдут хотя бы 50 человек. А вышли тысячи, потом — миллионы.

В мае 2014 года состоялась встреча координаторов «Бессмертного полка» с рабочей группой оргкомитета «Победа». По результатам встречи «Бессмертный полк» был включен в общероссийскую программу празднования в 2015 году 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В том же 2014 году официальным символом народного «Бессмертного полка» стал логотип — журавль, взлетающий в небо на фоне пятиконечной звезды. Художник Алексей Шелепов, автор логотипа рассказывает: «Мы хотели создать знак, пронизанный исторической преемственностью: эмблему, понятную представителям всех возрастов и социальных групп. В качестве сюжета я взял за основу песню «Журавли» композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова, которая посвящена солдатам, павшим во время войны. Так сложилась композиция взлетающих птиц на фоне звезды солдатской могилы».

Начиная с 2015 года акция «Бессмертный полк» стала одним из важнейших элементов празднования Дня Победы в России. 9 мая 2015 года в Москве на акцию вышли более полумиллиона человек, а возглавлял колонну глава российского государства Владимир Путин, который нес портрет своего отца — фронтовика Владимира Спиридоновича. В 2016, 2017 и 2018 годах рядом с Президентом шел и главный вдохновитель идеи Геннадий Иванов.

Как говорят организаторы, «Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны, а также название акций-шествий, организуемых данным движением. Участники ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны, подпольщиков, бойцов сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны, — и записывают с 2012 года семейные истории о них в народную летопись на сайте движения.

«Полк не может быть персонализирован ни в одном, даже в самом уважаемом человеке: актере, политике, чиновнике. Полк — это миллионы ушедших и их потомки. Это не просто официальное мероприятие к 9 Мая, для галочки. Более того, «Бессмертный полк» побудил многих искать свои корни, восстанавливать семейное древо, объединяться. Только так, не размениваясь на сиюминутные соблазны, мы сможем превратить полк в действительно всенародную традицию», — говорится на сайте «Бессмертного полка» moypolk. ru.

В 2016 году в Томске на базе «Бессмертного полка» был создан Межрегиональный центр поисковой работы, задача которого — помогать людям самостоятельно устанавливать судьбы своих близких, погибших или пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Подобная база данных создается благодарными потомками тех, кто прошел самую страшную войну прошлого столетия. За шесть лет работы в центре найдены большое количество карточек военнопленных, установлены места захоронений по измененным данным, представлены выписки из журналов боевых действий.

У каждой истории на сайте «Бессмертного полка» есть свой автор, за каждой историей стоит отдельная семья. Благодаря базе данных акции люди находят родственников, связи с которыми были утеряны. Были случаи, когда люди даже не подозревали, что у них есть братья и сестры, а узнавали об этом через сайт. Здесь же пользователи находят однополчан своего ветерана, узнают новые факты его военной биографии.

Акция по сохранению памяти о подвиге наших предков — поистине народное движение, возникшее по велению сердец. Однако и здесь имеются свои правила, которые в наши дни выполнить совсем несложно. Для участия в акции в первую очередь необходимо посодействовать созданию летописи полка. Регистрируясь на сайте движения и рассказывая историю близких, вы записываете своих родственников в полк. Награды и степень участия вашего предка в событиях Великой Отечественной войны не первостепенны. Важно, что ваш родственник приближал, как мог, нашу общую победу: будь то участие в военных действиях или труд в тылу.

О том, как записать историю на сайте moypolk. ru, рассказывает подробная инструкция по ссылке. В ней все расписано пошагово, информация мало чем отличается от аналогичных инструкций по регистрации на сайтах. Особого труда это составить не должно, так как основы компьютерной грамотности доступны в наши дни представителям разных поколений.

Желательно рассказать историю защитников Отечества из членов своей семьи, лучше это делать совместно с детьми-школьниками, потому что наши дети должны знать и помнить историю своей семьи.

Сейчас создатели «Бессмертного полка» много работают с сайтом. На сегодняшний день там уже собралось больше 800 тысяч историй фронтовиков и свыше миллиона фотографий, и с каждым днем эти цифры растут. Уникальные технологические возможности позволяют основателям сайта поддерживать хранение и сбор информации. Недавно они запустили новую систему идентификации человека по изображению. Это когда, например, люди загружают фото одного и того же родственника, а потом случайно узнают о существовании друг друга. И, как рассказывают поисковики, за последнее время было несколько таких случаев, невероятных совпадений, каждое из которых — почти готовый сценарий фильма.

Говоря об основных правилах «Бессмертного полка», надо сказать, что основополагающим для полка документом стал устав, закрепляющий принципы организации и проведения гражданской инициативы, согласно которому главной задачей Межрегионального историко-патриотического общественного движения является сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участие в движении — сугубо добровольное и подразумевает, что участники акции выходят на неё с целью почтить память своего родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника или ребенка войны. Участникам акции разрешается присоединиться к шествию или принести транспарант с портретом или фотографию к Вечному огню, иному памятному месту без обязательной регистрации где-либо.

Движение носит неполитический и некоммерческий характер, декларирует добровольность участия. Согласно уставу, быть частью полка может любой человек — независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов.

Одновременно устав накладывает некоторые ограничения на деятельность участников шествия. Участникам акции запрещено использовать «Бессмертный полк» в качестве рекламной площадки и демонстрировать на транспарантах любую корпоративную, политическую или иную не относящуюся к цели движения символику.

«В большинстве случаев все проходит по уставу, но есть и другие примеры. Поэтому нарушителей — и отдельных деятелей, и организации, плюющих на этические принципы полка, — мы решили сажать... на нашу «гауптвахту», — сообщается на сайте акции. — Конечно, полковая «гауптвахта» — довольно условная, и никакого наказания, кроме морального порицания, не последует. Но никто не отменял такое понятие, как общественное мнение. Мы считаем, что все нарушения устава и все нарушители этики полка должны быть известны людям. И пусть суд человеческий будет строгим, но справедливым».

Недавно на сайте всероссийской акции «Бессмертный полк» появилось сообщение о том, что его основатели видят попытки изменений в отношении главной идеи, посвященной памяти тех, кто победил фашизм в Великой Отечественной войне. В тексте сообщения говорится, что организаторы акции выступают против искажения изначального смысла шествия.

«К сожалению, в последнее время мы видим множество меняющих первоначальный смысл «Бессмертного полка» явлений и событий. Разумеется, каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает 9 Мая. Но мы считаем, что так как инициатива акции является негосударственной и неполитической, ей чужда любая идеология. И все, что противоречит принципам, закрепленным в уставе полка, не является в нашем понимании той гражданской инициативой, к созданию которой мы имеем прямое отношение. Для нас главное — это то, что миллионы портретов погибших и воевавших не дают забыть о том, какой ценой далась стране Победа. Поэтому для нас «Бессмертный полк» — история поколения, соединяющая множество народов бывшего СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции. Это история про людей и память, это не проект, спущенный сверху. У нас была задача сделать «Бессмертный полк» поистине всенародной акцией, похожей на так называемое людское море поколений. И у нас это получилось», — говорится в сообщении.

Тема памяти подвига советского народа в кровопролитном сражении с фашистской армадой актуальна и у общественности зарубежных стран. Эта акция давно уже вышла за территорию нашей страны, хотя изначально организаторы считали, что «Бессмертный полк» получит развитие лишь в рамках СНГ и Восточной Европы. Реальность, как мы видим, превзошла все ожидания, и уже в феврале 2013 года в тридцати городах России, Казахстана, Израиля и других государств выразили желание организовать у себя подобные шествия, а 9 мая 2018 года марш прошел в 80 странах мира. Через год эта цифра перевалила за 115 и продолжает расти. География проведения мероприятия ширится год от года. Поэтому движение с одноименным названием можно трактовать не как общероссийское или межрегиональное, а как международное.

Добралась эта акция и до Антарктиды. Впервые шествие «Бессмертного полка» на российской полярной станции «Новолазаревская» состоялось 8 мая 2018 года. По заснеженному континентальному шельфу при 30-градусном морозе сотрудники станции прошли с портретами фронтовиков, а вечером, на праздничном ужине, к ним присоединились индийские ученые.