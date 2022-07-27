«Единая Россия»

Партийный контроль

В горном районе Ингушетии благоустроят улицу и построят школу в рамках проектов «Единой России»

0

В Джейрахском районе состоялось заседание политсовета местного отделения партии «Единая Россия».

В собрании под председательством секретаря регионального отделения ВПП Магомета Тумгоева участвовали депутаты Народного собрания, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России», секретарь Джейрахского местного отделения партии, члены местного политсовета, а также секретари первичных отделений.

В ходе заседания обсуждалась деятельность местного отделения партии за первое полугодие 2022 года, вопросы реализации в горном районе федеральных партийных проектов «Городская среда» и «Новая школа».

Основным докладчиком на встрече единороссов выступил исполнительный секретарь местного отделения партии Рамазан Льянов.

«В рамках реализации партийных проектов в Джейрахском районе активисты местного отделения партии еженедельно проводят мониторинг качества строительства, благоустройства и реконструкции объектов. Так, в рамках партпроекта «Городская среда» проводится благоустройство улицы Мамилова. По партпроекту «Новая школа» в сельском поселении Ольгети строится школа на 250 мест, которая будет соответствовать всем современным стандартам. Объект будет сдан к началу учебного года», — отметил Льянов.

Также собравшиеся рассмотрели вопросы, связанные с работой партактива в приложениях «Вверх» и «Агитатор», а также с организационно-партийной деятельностью.

Подводя итоги встречи, Тумгоев отметил, что строительство школы — большая радость для местных жителей и ребятишек, которые в скором времени станут учениками нового образовательного учреждения.

Накануне ингушские единороссы обсудили реализацию партийных проектов «Городская среда» и «Новая школа» в Малгобеке в ходе выездного заседания.

Как сообщали ранее газете «Ингушетия» в пресс-службе Минстроя Ингушетии, в рамках реализации национального проекта «Образование» в высокогорном селе Ольгети в 2022 году завершится строительство общеобразовательного учреждения на 250 мест. Заказчиком объекта выступает министерство строительства республики.

Контрактная стоимость учреждения — 239 млн руб. Возведение здания началось летом минувшего года. Уже в следующем году учащиеся смогут перейти из старого здания в новую и современную школу.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Минкультуры Ингушетии обсудили вопросы приема абитуриентов в творческие учреждения образования
В Джейрахском районе Ингушетии начата реставрация башенного комплекса Ний
Ингушский дзюдоист Джафар Костоев будет выступать за сборную Объединенных Арабских Эмиратов
Ингушский дзюдоист Ахмед Богатырев стал серебряным призером международных соревнований
Число участников конкурса на лучшее ЛПХ в Ингушетии значительно возросло
Три населенных пункта в Ингушетии останутся без света из-за ремонтных работ
В селе Троицкое Ингушетии провели рейдовое мероприятие по точкам реализации бахчевых культур
Власти Назрани Ингушетии изъяли 10 земельных участки в водоохранной зоне
Четверо детей и двое взрослых попали в больницу после ДТП в Ингушетии
Министр спорта Ингушетии принял уроженцев республики – спортсменов из Хабаровского края
В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием руководителя УФССП по региону

Главное

Яндекс.Метрика

 