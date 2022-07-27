В собрании под председательством секретаря регионального отделения ВПП Магомета Тумгоева участвовали депутаты Народного собрания, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России», секретарь Джейрахского местного отделения партии, члены местного политсовета, а также секретари первичных отделений.

В ходе заседания обсуждалась деятельность местного отделения партии за первое полугодие 2022 года, вопросы реализации в горном районе федеральных партийных проектов «Городская среда» и «Новая школа».

Основным докладчиком на встрече единороссов выступил исполнительный секретарь местного отделения партии Рамазан Льянов.

«В рамках реализации партийных проектов в Джейрахском районе активисты местного отделения партии еженедельно проводят мониторинг качества строительства, благоустройства и реконструкции объектов. Так, в рамках партпроекта «Городская среда» проводится благоустройство улицы Мамилова. По партпроекту «Новая школа» в сельском поселении Ольгети строится школа на 250 мест, которая будет соответствовать всем современным стандартам. Объект будет сдан к началу учебного года», — отметил Льянов.

Также собравшиеся рассмотрели вопросы, связанные с работой партактива в приложениях «Вверх» и «Агитатор», а также с организационно-партийной деятельностью.

Подводя итоги встречи, Тумгоев отметил, что строительство школы — большая радость для местных жителей и ребятишек, которые в скором времени станут учениками нового образовательного учреждения.

Накануне ингушские единороссы обсудили реализацию партийных проектов «Городская среда» и «Новая школа» в Малгобеке в ходе выездного заседания.

Как сообщали ранее газете «Ингушетия» в пресс-службе Минстроя Ингушетии, в рамках реализации национального проекта «Образование» в высокогорном селе Ольгети в 2022 году завершится строительство общеобразовательного учреждения на 250 мест. Заказчиком объекта выступает министерство строительства республики.

Контрактная стоимость учреждения — 239 млн руб. Возведение здания началось летом минувшего года. Уже в следующем году учащиеся смогут перейти из старого здания в новую и современную школу.