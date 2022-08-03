Единороссы отчитались о работе
В городе Карабулаке Ингушетии состоялось заседание политсовета местного отделения «Единой России»
В заседании приняли участие секретарь регионального отделения ВПП Магомет Тумгоев, депутат Народного собрания Мустафа Цуров, руководитель регионального исполнительного комитета партии Ибрагим Картоев, секретарь местного отделения города Карабулак Яхья Боков, члены местного политсовета, а также секретари первичных отделений.
С отчетом о работе за первое полугодие 2022 года и реализации в городе федеральных партийных проектов выступил Боков.
О работе партактива в приложениях «Вверх» и «Агитатор» рассказал исполнительный секретарь местного отделения партии Арби Султыгов. Председатель горсовета Карабулака Магомед Мартазанов отметил важность проведения субботника на прибрежной территории реки Сунжа. Также были затронуты актуальные вопросы, которые волнуют горожан.
В ходе собрания спикер ингушского парламента Магомет Тумгоев вручил активистам местного отделения партии Хусейну Амакову и Ризвану Аушеву благодарности за активное участие в общественно-политической жизни республики.
По окончании мероприятия народный художник Ингушетии, председатель республиканского Союза художников Муса Мартазанов подарил Тумгоеву свою новую картину с изображением горы Казбек.
Со своей стороны директор школы № 4, секретарь первичного отделения партии Аза Угурчиева вручила Тумгоеву книгу Ахмета Бокова «Сыновья Беки» и блокнот с эмблемой 4-ой школы.
Секретарь регионального отделения «Единой России» поблагодарил партийцев за подарки.