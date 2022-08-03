С отчетом о работе за первое полугодие 2022 года и реализации в городе федеральных партийных проектов выступил Боков.

О работе партактива в приложениях «Вверх» и «Агитатор» рассказал исполнительный секретарь местного отделения партии Арби Султыгов. Председатель горсовета Карабулака Магомед Мартазанов отметил важность проведения субботника на прибрежной территории реки Сунжа. Также были затронуты актуальные вопросы, которые волнуют горожан.

В ходе собрания спикер ингушского парламента Магомет Тумгоев вручил активистам местного отделения партии Хусейну Амакову и Ризвану Аушеву благодарности за активное участие в общественно-политической жизни республики.

По окончании мероприятия народный художник Ингушетии, председатель республиканского Союза художников Муса Мартазанов подарил Тумгоеву свою новую картину с изображением горы Казбек.

Со своей стороны директор школы № 4, секретарь первичного отделения партии Аза Угурчиева вручила Тумгоеву книгу Ахмета Бокова «Сыновья Беки» и блокнот с эмблемой 4-ой школы.

Секретарь регионального отделения «Единой России» поблагодарил партийцев за подарки.