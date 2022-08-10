В ней приняли участие председатель Народного собрания республики, секретарь Ингушского регионального отделения ВПП Магомет Тумгоев, депутаты, руководитель регионального исполнительного комитета партии, делегаты от первичных отделений, члены местного политического совета и местной контрольной комиссии.

Открыл и вёл конференцию секретарь местного отделения «Единой России» в Сунже, глава администрации города Аслан Умаров. В своем выступлении он сообщил о реализации федеральных партийных проектов «Городская среда», «Безопасные дороги», «Новая школа» в городе Сунжа.

«Главным направлением деятельности партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Новая школа» является развитие инфраструктуры образования и создание качественной образовательной среды. В рамках реализации партпроекта «Городская среда» на территории Сунжи в 2022 году благоустраиваются 3 общественные территории: улицы Плиева, Победы и Моздокская. Планируемый срок окончания работ 30 сентября текущего года.

В рамках реализации федерального партийного проекта «Безопасные дороги» в Сунже досрочно завершен объект, проведен капитальный ремонт самого оживленного участка города — улицы Висаитова протяженностью 3,5 км. Указанная дорога является важнейшей дорожной артерией города, на которой завязана вся уличная сеть и располагаются социально значимые объекты: Сунженская районная больница, школа и детский сад. В рамках реконструкции было предусмотрено также строительство пешеходного тротуара протяжённостью 300 метров. Все запланированные работы были проведены качественно и с соблюдением нормативных требований», — сообщил Умаров.

В своем обращении к партийцам Тумгоев подчеркнул важность реализации Народной программы.

«Ключевая задача партии — выполнение Народной программы, которая составлена на основе предложений наших граждан, поступивших в предвыборный период. Очень важно, чтобы партийные проекты работали как можно активней. И важно учесть не только предварительные планы, но и все запросы граждан в текущих условиях. Благодаря партпроектам люди должны получать качественное обслуживание, поддержку и общественный контроль», — отметил спикер.

Далее делегаты перешли к вопросу повестки дня «О доизбрании членов местного политического совета местного отделения ВПП в городе Сунжа». Для выбора были предложены две кандидатуры: председателя Сунженского городского совета депутатов Ингисхана Оздоева и секретаря первичного отделения Хавы Цуровой.

После состоялось тайное голосование делегатов конференции. Голоса распределились следующим образом: за Оздоева отдано 20 голосов, за Цурову — 16 голосов.

Также были рассмотрены и другие вопросы повестки дня конференции.