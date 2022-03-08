В СОШ номер 14 сельского поселения Нижние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии при участии следователей состоялись торжественное открытие «Вахты памяти — 2022» и региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество — 2022».

На мероприятии побывали учащиеся и преподаватели школ республики, работники музеев, депутаты муниципальных районов, представители различных организаций, сотрудники правоохранительных органов.

В ходе торжественного открытия «Вахты памяти — 2022» зачитан приветственный адрес руководителя следственного управления Андрея Коновода. В нем отмечено, что поисковый отряд, состоящий из сотрудников ведомства и членов их семей, ветеранов следствия, представителей общественных организаций и молодежи, в 2021 году принимал активное участие во Всероссийской акции «Вахта памяти — 2021».

В ходе полевых работ, проводимых поисковым отрядом следственного управления совместно с региональной общественной организацией Ингушетии «Поисковый отряд «Малгобек», а также представителями других регионов страны, вблизи Малгобека обнаружены останки 41 советского солдата.

Коновод пожелал участникам мероприятия плодотворной работы в 2022 году и отметил, что следственное управление будет и далее оказывать помощь и поддержку ингушским поисковикам в проведении столь важной и необходимой работы.

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» в РФ проводит Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения, а региональный этап — МКУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и краеведения Малгобекского муниципального района».

Целью конкурса явилось духовно-нравственное и патриотическое воспитание обучающихся России посредством развития туристско-краеведческой, исследовательской работы, которая дает возможность ближе познакомиться с историей родного края, глубже понять самобытность его культуры.

Задачами конкурса явились совершенствование организации и содержания обучения и воспитания подрастающего поколения средствами туризма и краеведения, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области краеведения и исследовательской деятельности, воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию родного края, совершенствование нравственного и физического воспитания обучающихся.

В конкурсе приняли участие учащиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений и руководителей проектов в двух возрастных категориях: старшая — 8-11 классы, младшая — 5-7 классы.

Конкурс проводился по следующим номинациям: «Археология», «Военная история. Поиск», «Культурное наследие», «Родословие», «Земляки. Исторический некрополь России», «Школьные музеи. История детского движения. История образования», «Экологическое краеведение», «Этнография», «Великая Отечественная война», «Историческое краеведение».

Следователи в составе жюри внимательно слушали выступавших, оценили представленные исследовательские работы по различным номинациям и дали им высокую оценку.

Конкурс прошел в неформальной обстановке, выступления участников сопровождались подготовленными ими видео и фотоматериалами, которые также оценивались членами жюри, в ходе возникавших дискуссий ребята показали высокий уровень знаний.

Завершилось мероприятие в торжественной обстановке поздравлением победителей и призеров конкурса.

Сотрудники следственного управления дали добрые напутствия конкурсантам и пожелали участникам, занявшим 1-3 места в каждой номинации регионального этапа конкурса, победы в финале Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» в РФ, который будет проходить в Москве.