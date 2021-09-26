Программа «Безопасность дорожного движения» реализуется с 2019 года и продлится до 2024 года. Необходимо отметить, что финансирование мероприятий регионального проекта интегрировано и осуществляется через подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения» утвержденную постановлением республиканского правительства от 18 июня 2019 без участия федеральных средств.

В рамках данной подпрограммы в этом году размещены тематические материалы по пропаганде безопасности дорожного движения, произведена поставка передвижных автомобильных весов, проведена акция к Международному дню безопасности на железнодорожных переездах и другие мероприятия.

Вместе с тем, 25 июля на базе ГБОУ «Центр образования г. Магас» был проведен республиканский этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

Реализация указанной подпрограммы предусматривает формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, совершенствование и развитие систем подготовки водителей транспортных средств, обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований правил дорожного движения и пр.

По итогам совещания даны поручения ответственным лицам на постоянной основе продолжить реализацию комплекса организационно-профилактических мероприятий по снижению количества ДТП и правонарушений в области дорожного движения.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что старейшины Назрановского района на сходе приняли решение штрафовать нарушителей ПДД в составе свадебных кортеже и стрелявших из боевого или охолощенного оружия.

За несоблюдение установленных правил на водителя-нарушителя будет наложен штраф в размере 50 тыс. рублей в пользу местной общины (закят) для малоимущих.

Такие же общественные санкции ждут и того, кто решит устроить во время следования свадебного кортежа стрельбу из боевого или охолощенного оружия.

Поводом для принятия жестких мер со стороны правоохранителей и духовенства послужило ДТП с тремя погибшими в начале сентября минувшего года с участием свадебного кортежа.

По данным республиканского управления по обеспечению деятельности по защите населения и территории от ЧС, на автодороге «Майское- Назрань» ВАЗ-2115 столкнулся с автомобилем Mercedes. В салоне отечественного авто находилось три человека, их сильно зажало. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавших при помощи гидравлических инструментов и передали сотрудникам медицины катастроф. В результате ДТП погибли три человека.

Как пояснял нашему изданию информированный источник, иномарка, на большой скорости выехавшая на полосу встречного движения, была в составе свадебного кортежа. В салоне Mercedes были обнаружены наркотические вещества, водитель иномарки скрылся с места ДТП.