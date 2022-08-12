«В мэрию Малгобека начали поступать обращения от жителей, проживающих рядом с несанкционированной свалкой, о том, что периодически рядом с их домами возникает запах гари, который сохраняется на протяжении нескольких суток», — сказал собеседник издания.

По его информации, земельный участок, на котором расположена свалка, администрация передала в ведение регионального оператора ООО «Экосистема», ответственность за возникающие там проблемы несет упомянутая организация.

«Со своей стороны, по поручению мэра Муссы Галаева, ответственные сотрудники администрации в ежедневном режиме контролируют санитарное состояние городской свалки, а в случае выявления нарушений совместно с представителями отдела Роспотребнадзора по Малгобеку составляют акты», — добавил сотрудник пресс-службы.

По его данным, в отношении «Экосистемы» администрация ранее применяла штрафные санкции. Также в мэрии провели внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором обсуждался вопрос ликвидации процесса тления мусора на свалке.

В работе комиссии под председательством главы администрации Муссы Галаева принимали участие начальник управления экологической безопасности и окружающей среды Минприроды, председатель Малгобекского горсовета, руководитель отдела Роспотребнадзора по городу, начальник пожарно-спасательной части.

Как отметил начальник отдела Роспотребнадзора по Малгобеку Адам Дзарахов, жители близлежащих жилых домов неоднократно высказывали свое недовольство из-за доносящегося до них зловония.

«В отношении ООО „Экосистема“ нами ранее были вынесены две штрафные санкции на внушительную сумму, которые в свою очередь взысканы с них. В ближайшее время нами будет направлен фотоматериал и информация о данном правонарушении в адрес прокуратуры», — сказал Дзарахов.

В свою очередь начальник управления экологической безопасности и окружающей среды Адам Баркинхоев сообщил, что при возгорании свалки существует угроза жизни и здоровью человека, так как горят полимеры, происходит выброс диоксида — самого опасного вещества в мире.

«В любом случае надо применять санкции в отношении данной организации или поставить условие — изъять земельный участок и провести рекультивацию», — сказал Баркинхоев.

По итогам заседания КЧС в адрес Росприроднадзора и Роскомнадзора направлены письма с просьбой о проведении проверки деятельности ООО «Экосистема».

Как сообщала ранее пресс-служба кабинета министров региона, на совещании в Магасе исполняющий обязанности премьера Ингушетии Магомед Евлоев назвал неэффективной деятельность муниципальных администраций и регионального оператора «Экосистема» по решению вопроса расстановки контейнеров для раздельного сбора ТКО. Он потребовал от муниципалитетов до 15 августа подготовить площадки для сбора мусора.

В свою очередь министр природных ресурсов и экологии Ахметхан Шадиев сообщил, что деятельность по установке контейнеров для раздельного сбора ТКО еще не завершена, и тому есть ряд причин. Одна из них, по заявлению руководства большинства муниципалитетов, — это нецелесообразность установки контейнеров при отсутствии спецтехники у регионального оператора.

Представители «Экосистемы» заявили о полной готовности вывоза ТКО с территорий муниципалитетов при надлежащем оборудовании контейнерных площадок.

На данный момент установлено всего 812 контейнеров для раздельного накопления мусора.