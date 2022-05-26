«При этом Махмуд-Али Калиматов акцентировал внимание на безопасности и соблюдении законодательства», — сказал собеседник издания.

По его словам, эту инициативу Калиматов озвучил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности республики.

Обеспечение защиты людей на водных объектах и в местах массового отдыха в период подготовки и проведения купального сезона, а также подготовка к пожароопасному периоду текущего года стали основными вопросами повестки совещания.

По данным начальника отдела безопасности людей на водных объектах — главного государственного инспектора по маломерным судам республики Гирихана Мальсагова, анализ причин и обстоятельств, приводящих к несчастным случаям, показывает, что основными причинами гибели и травматизма людей на воде остаются купание в неустановленных и необорудованных для этих целей местах. Была отмечена необходимость создания инфраструктуры безвредного и цивилизованного отдыха населения на водных объектах, оборудования зон массового досуга населения на воде.

Администрациям Карабулака, Назрани и Сунжи Главным управлением МЧС России по республике рекомендовано создание рекреационных зон на подведомственных водоемах. При этом стоить отметить, что именно городские пруды этих трех муниципальных образований планируется подготовить к купальному сезону.

Руководитель субъекта отметил, что первостепенной задачей при этом является безопасность, поскольку, по его словам, не все водоемы по составу предполагают купания.

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных происшествиями и гибелью людей на водных объектах, на 2022 год ГУ МЧС России по РИ запланированы и проводятся профилактические мероприятия. Определены зоны ответственности поисково-спасательных формирований в соответствии с местами их постоянной дислокации: ПСО «Эрши» — Сунженский район, ПСО «Эрзи» — г. Назрань и Назрановский район, ПСО «Армхи» — Джейрахский район, ПСО «Тарко» — г. Малгобек и Малгобекский район, Ингушский ПСО МЧС России — Джейрахский район, ПСО «Карабулак» — г. Карабулак.

Кроме того, с 20 июня по 20 июля 2022 года пройдет месячник безопасности на водах, будут организованы совместные патрулирования на водных объектах сотрудников ГИМС и спасателей, а также информационно-просветительские мероприятия.

О подготовке к пожароопасному сезону доложил министр природных ресурсов и экологии региона Ахметхан Шадиев.

В целях подготовки личного состава лесопожарных формирований Минприроды совместно с силами МЧС и спасательными службами проведено командно-штабное учение 14 апреля 2022 года у лечебно-оздоровительного комплекса «Армхи». В ходе учений отрабатывались навыки взаимодействия при тушении лесных пожаров, координации действий по маневрированию силами и средствами пожаротушения совместно с органами местного самоуправления и другими заинтересованными ведомствами.

«Мероприятие прошло успешно, но вместе с тем были выявлены и слабые места. В частности, слабый уровень подготовки некоторых сотрудников, специализированных лесопожарных формирований и недостаточная слаженность действий. По итогам учений принято решение проводить дополнительную подготовку в период межсезонья», — сообщил руководитель Минприроды.

Также было отмечено, что для обеспечения полного и своевременного информационного обмена сведениями о пожарах на землях лесного фонда, региональная диспетчерская служба переведена на круглосуточный режим, ведется работа по отслеживанию и обработке термических точек в информационной системе дистанционного мониторинга.

По данным информсистемы, на территории Ингушетии в первой половине мая наблюдался второй класс пожарной опасности по условиям погоды. По состоянию на 13 мая 2022 года пожаров на землях лесного фонда не зарегистрировано.

Кроме того, в профилактических целях у лесного массива, в местах отдыха для информирования граждан установлены специальные стенды и указатели, аншлаги с материалами о бережном отношении к природе, о необходимости соблюдения противопожарных требований при разжигании костра.