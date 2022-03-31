Региональный этап был организован в форме просмотра и оценки видеозаписей выступлений участников конкурса членами жюри. Возглавил жюри конкурса заместитель руководителя Управления ФССП России по Республике Ингушетия — заместитель главного судебного пристава Ингушетии Низами Бузукашвили.

Победителем первого этапа конкурса в номинации «Исполнительское мастерство» стала 8-летняя Анна Смирнова, исполнившая на гитаре песню Виктора Цоя «Кукушка». В номинации «Вокал» первое место заняла 7-летняя Алина Гумукова. Она исполнила песню «Мама» на ингушском языке. Лучшим хореографическим выступлением стал танец в исполнении 7-летней Фатимы Тангиевой.

Отметим, что организованный ФССП России фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» проводится уже 15 лет. Основная цель проекта — поддержка одаренных детей из семей сотрудников правоохранительных органов и иных государственных структур.

Видеозаписи номеров победителей будут отправлены в Федеральную службу судебных приставов для участия во втором отборочном этапе.