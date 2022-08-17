Росгвардейцы рассказали детям о важной роли спорта в жизни человека, о том, как занятия физкультурой помогают укрепить здоровье, тренируют выносливость и гибкость. Затем правоохранители организовали для ребят спортивные состязания, по итогам которых все участники получили грамоты и памятные подарки.

— Очень важно привить подрастающему поколению интерес к здоровому образу жизни. Спорт способствует улучшению физического и эмоционального состояния детей, благотворно влияет на успеваемость, — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» подполковник Сергей Клейменов.

В завершение мероприятия руководство учебного заведения выразило благодарность росгвардейцам за проведение спортивного праздника, а ребята в свою очередь пообещали заниматься спортом и радовать всех только хорошими отметками.