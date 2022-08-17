Акция

О важности спорта

В Ингушетии поддержали акцию «Зарядись энергией с Росгвардией»

0

В рамках Всероссийской акции «Зарядись энергией с Росгвардией» военнослужащие территориального управления национальной гвардии по Ингушетии провели спортивное мероприятие с учащимися ведомственной общеобразовательной школы.

Росгвардейцы рассказали детям о важной роли спорта в жизни человека, о том, как занятия физкультурой помогают укрепить здоровье, тренируют выносливость и гибкость. Затем правоохранители организовали для ребят спортивные состязания, по итогам которых все участники получили грамоты и памятные подарки.

— Очень важно привить подрастающему поколению интерес к здоровому образу жизни. Спорт способствует улучшению физического и эмоционального состояния детей, благотворно влияет на успеваемость, — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» подполковник Сергей Клейменов.

В завершение мероприятия руководство учебного заведения выразило благодарность росгвардейцам за проведение спортивного праздника, а ребята в свою очередь пообещали заниматься спортом и радовать всех только хорошими отметками.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии провел заседание АТК региона
Жителя Ингушетии будут судить за незаконное хранение пистолета и патронов
В НБ Ингушетии поступил новый том антологии «Современная литература народов России»
В горном Джейрахском районе Ингушетии на сутки отключат газ
73 тыс. рублей перечислил дистанционному мошеннику житель Ингушетии
20 млн рублей намеревались взыскать с фирмы жители Ингушетии, использовав подложные свидетельства
Сотрудники ОМОН Ингушетии накладным зарядом уничтожили взрывоопасный предмет
В Национальную библиотеку поступило новое издание «Летопись уголовного розыска Ингушетии»
Глава Ингушетии призвал помнить о героях, погибших при теракте в городе Назрани 13 лет назад
Президент федерации спортивной борьбы Ингушетии подвел итоги турнира памяти Алихана Калиматова
Фольклорный ансамбль песни и танца «Магас» представил Ингушетию на форуме «Машук-2022»

Главное

Яндекс.Метрика

 