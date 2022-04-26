Награждение

Воспитали настоящих мужчин

В Ингушетии посмертные Ордена Мужества вручили родственникам росгвардейцев, погибших в Донбассе

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Церемония передачи государственных наград родственникам военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации, погибших при исполнении воинского долга в Донбассе, состоялась сегодня в Магасе.

Посмертные Ордена Мужества матерям и отцам солдат были вручены лично руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым и командующим Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-лейтенантом Сергеем Захаровым в зале Славы Администрации Главы и Правительства республики.

«Сегодня мы передаем государственные награды родным и близким наших героев, воинов национальной гвардии России. Мы скорбим, но в то же время и гордимся, что у нас такие сыновья и братья, земляки, друзья и соседи. Каждый из них бесценен. Хочу сказать их родителям: вы воспитали настоящих мужчин, сильных и смелых, верных своему слову и долгу», — обратился к присутствующим Глава республики.

Калиматов отметил также, что слов, которые смягчили бы боль от утраты для отцов и матерей, похоронивших своих детей, найти невозможно, но семьи должны знать, что они не одиноки, у них есть поддержка, и им будет оказана помощь.

«Это не разовое участие в вашей судьбе, в дальнейшем дети этих ребят пойдут в садик, школу. Возможно, есть пожилые, нуждающиеся в лечении родители, необходимость в медикаментах для них», — пояснил он.

Командующий округом, в свою очередь, выразил соболезнования родным погибших и поблагодарил их за воспитание достойных представителей своего народа.

«Росгвардейцы самоотверженно и доблестно выполняют все возложенные на них задачи. Память о ваших сыновьях и братьях сохранится не только у сослуживцев, но и у всех нас», — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Захаров.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии отправили более 100 тонн гуманитарного груза для военнослужащих из республики и жителей ЛНР и ДНР.

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