«В регионе создаются условия для модернизации инфраструктуры ЖКХ, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнёрства. Планируется строительство полигона твердых коммунальных отходов с объектами обработки и утилизации отходов. Строительство объекта намечено до конца 2024 года», — сказал парламентарий, региональный координатор партийного проекта «Зеленая экономика».

Депутат рассказал о проблемах и перспективах реализации проекта в республике.

«Ингушетия обладает ресурсами для перехода к зеленой экономике: в регионе есть водные и лесные ресурсы, нетронутые хозяйственной деятельностью экосистемы, огромное биоразнообразие составляют значительную часть природного капитала региона. Огромное значение для устойчивого и безопасного функционирования экономики субъекта имеет энергетическая обеспеченность. Решение этой проблемы является особенно актуальным в связи с реализацией в республике крупных инвестиционных проектов по созданию кластеров промышленного и инновационного развития», — сказал Барахоев.

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике и координатор федерального партийного проекта «Зеленая экономика» Юрий Станкевич, депутаты Госдумы РФ Муслим Татриев, Бадма Башанкаев, Андрей Дорошенко.

Собравшиеся рассмотрели актуальные проблемы экологии региона, энергетической обеспеченности республики, необходимость внедрения новых технологий в работе с отходами, их переработка.

«В марте текущего года решением бюро Высшего совета партии «Единая Россия» было принято решение о запуске нового федерального партийного проекта «Зелёная экономика. Цель данного проекта — реализация положений Народной программы «Единой России» в части защиты национальных интересов», — сказал Тумгоев, открывая расширенное заседание.

В свою очередь Станкевич отметил, что в рамках проекта «Зеленая экономика» можно затрагивать широкий спектр вопросов.

«Я обычно выделяю несколько векторов: это увеличение производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, снижение энергозависимости производств, внедрение бережного распоряжения имеющимися энергетическими ресурсами и необходимость экологической модернизации действующих предприятий», — заявил Станкевич.