Строительство

Поддержка народных инициатив

В Ингушетии практически завершено строительство объектов по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год

0

Как уже сообщала газета «Ингушетия», в уходящем 2023 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», было запланировано благоустройство 22 объектов на общую сумму 140,2 млн руб. Их выбрали по итогам голосования 53 тысяч жителей девяти муниципальных образований, из 44-х вариантов. В основном это улицы, скверы, детские и спортивные площадки.

Практически все объекты уже построены и введены в строй. Сегодня инициативная группа, состоящая из депутатов горсовета Назрани, представляющих фракцию партии «Единая Россия», руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ибрагима Картоева, координатора центра мониторинга благоустройства городской среды в Ингушетии Заремы Оздоевой и других, проверили качество благоустройства нескольких объектов, в том числе и построенных в Назрани.

Так, проверяющие оценили качество просторной зоны отдыха рядом со стадионом в Назрани: это красивые многоместные качели, скейтпарк, летние открытые павильоны, исполненные в высоком дизайнерском стиле из дерева, детская площадка. Мониторингу подвергся еще один объект рядом со школой № 19, у излучины высохшей речки Назранка (ее, увы, уничтожили жители близлежащих домов). Здесь протянули около 700 метров велосипедной дорожки и тротуара, вдоль них установили фонари, высадили саженцы акаций. Вся упомянутая работа проведена силами строительной фирмы «Техстрой» (руководитель Арсамак Газгиреев), которая подписалась на трехлетнюю гарантию сохранения целостности объектов.

— Основная идея этой программы — поддержка народных инициатив в вопросах благоустройства населенных пунктов, работать на тех территориях, в которых заинтересованы жители с тем, чтобы улучшать облик наших сел и городов, — рассказала газете «Ингушетия» Зарема Оздоева. — В этом году у нас завершается преображение 22 объектов. Надеюсь, что жители оценят проделанную работу и будут бережно относиться к тому, что построено.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За сбыт наркотиков более 6 лет назад будут судить жителя Ингушетии
Глава Ингушетии назвал Президента России уверенным в себе лидером государства
Более 2 тыс. учебников отправят из Ингушетии в Токмакский район Запорожья
Экс-руководитель учреждения в Ингушетии пытался дать крупную взятку сотруднику ФСБ
В музее ИЗО Ингушетии представили костюм средневекового ингушского воина
Ингушские врачи оказали помощь беременной женщине из Палестины
Махмуд-Али Калиматов считает, что учителя заслуживают почета и уважения
Ингушский спортсмен стал дважды победителем чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу
Спортсмены из Ингушетии завоевали золотые медали на Кубке мира по боевому самбо
В Троицком Ингушетии построили первое в селе мини-футбольное поле
Единороссы Ингушетии провели мероприятие ко Дню прав человека

Главное

Яндекс.Метрика

 