Практически все объекты уже построены и введены в строй. Сегодня инициативная группа, состоящая из депутатов горсовета Назрани, представляющих фракцию партии «Единая Россия», руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ибрагима Картоева, координатора центра мониторинга благоустройства городской среды в Ингушетии Заремы Оздоевой и других, проверили качество благоустройства нескольких объектов, в том числе и построенных в Назрани.

Так, проверяющие оценили качество просторной зоны отдыха рядом со стадионом в Назрани: это красивые многоместные качели, скейтпарк, летние открытые павильоны, исполненные в высоком дизайнерском стиле из дерева, детская площадка. Мониторингу подвергся еще один объект рядом со школой № 19, у излучины высохшей речки Назранка (ее, увы, уничтожили жители близлежащих домов). Здесь протянули около 700 метров велосипедной дорожки и тротуара, вдоль них установили фонари, высадили саженцы акаций. Вся упомянутая работа проведена силами строительной фирмы «Техстрой» (руководитель Арсамак Газгиреев), которая подписалась на трехлетнюю гарантию сохранения целостности объектов.

— Основная идея этой программы — поддержка народных инициатив в вопросах благоустройства населенных пунктов, работать на тех территориях, в которых заинтересованы жители с тем, чтобы улучшать облик наших сел и городов, — рассказала газете «Ингушетия» Зарема Оздоева. — В этом году у нас завершается преображение 22 объектов. Надеюсь, что жители оценят проделанную работу и будут бережно относиться к тому, что построено.