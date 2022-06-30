Заседание

Правильный учет преступлений

В Ингушетии примут дополнительные меры по обеспечению возможности детализации сведений о состоянии преступности

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В надзорном ведомстве в Магасе под председательством заместителя прокурора республики Гирихана Хазбиева состоялось заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременного и правильного учета преступлений.

В нём приняли участие ответственные работники регионального МВД, управлений ФСБ и СКР. Собравшиеся обсудили результаты работы по исполнению задач, ранее поставленных на заседаниях рабочей группы, актуальные вопросы обеспечения правильного учета преступлений и лиц их совершивших, обеспечения достоверности данных федерального статистического наблюдения, выработаны общие подходы для устранения имеющихся недостатков.

Отмечено, что в рамках реализации ранее запланированных межведомственной рабочей группой мероприятий приняты определенные меры и достигнуты положительные результаты. Необходимо принять дополнительные меры для обеспечения возможности детализации сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений с учетом административно-территориального деления республики, городов и районов.

Наиболее актуальным остается вопрос своевременного учета сведений, повысив ответственность должностных лиц за допущенные нарушения, необходимо полностью исключить факты переноса учета процессуальных решений из одного периода в другой, пресекать попытки манипулирования статистическими показателями для искусственного улучшения показателей раскрываемости преступлений, результативности следственной работы, дознания и оперативно-разыскной деятельности.

Также обсуждены вопросы предстоящего включения органов внутренних дел и управления Федеральной службы безопасности в опытную эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики, состояния готовности к внедрению ГАС ПС, необходимые меры.

Решением межведомственной рабочей группы запланированы мероприятия по обеспечению достоверности данных федерального статистического наблюдения, осуществление взаимодействия, выработку совместных предложений для решения проблемных вопросов.

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