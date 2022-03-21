В ходе беседы росгвардейцы рассказали ребятам о создании федеральной службы войск национальной гвардии России, подразделений, выполняющих задачи в ее составе и, важных датах, связанных с историей ведомства.

Отдельного внимания заслужили вопросы поступления на службу: школьники интересовались обучением в ведомственных учебных заведениях.

— В последнее время стала заметна очень хорошая тенденция: в ходе таких встреч мы получаем активную обратную связь, когда молодежь искренне интересуется различными аспектами службы и восхищается подвигами росгвардейцев, о которых мы рассказываем, — отметил в беседе с корреспондентом «Ингушетии» военнослужащий территориального управления Росгвардии капитан Алексей Мажеев.

Стоит подчеркнуть, что огромное число молодых людей в последние годы стремится попасть в ряды национальной гвардии, что свидетельствует о росте престижа профессии стражей правопорядка.