Все 137 избирательных участков в Ингушетии, прошли дезинфекцию и обеспечены средствами индивидуальной защиты, сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя избиркома республики Муслим Албогачиев.

В беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» он напомнил, что в 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем для голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.

«Сделано это в целях защиты избирателей в условиях пандемии Covid-19. Сегодня с уверенность можно сказать, что проголосовать безопаснее, чем сходить в магазин. На участках избирателям выдадут средства индивидуальной защиты — маски, перчатки, одноразовые ручки. Им будут измерять температуру, также сделаны разметки. Потоки на вход и выход с участков будут разделены. Голосование в три дня помогает избежать массового скопления людей, это — удобно. В частности, у нас в республике в воскресенье традиционно бывают свадьбы, другие семейные мероприятия, теперь в этот день можно не отвлекаться, проголосовав заранее сегодня или завтра, в субботу», — отметил собеседник издания.

Албогачиев напомнил, что многодневное голосование признано лучшей международной практикой в период пандемии коронавируса.

Напомним, что для участия в выборах в Государственную Думу VIII созыва и региональный парламент по федеральному округу зарегистрировано было 14 политических партий. По Ингушскому одномандатному округу номер 13 в выборах участвовали 5 кандидатов, все они были выдвинуты политическими партиями. В выборах депутатов Народного собрания VII созыва республики участвовало 4 региональных отделения партий, списки которых были зарегистрированы в установленном порядке.

В Ингушетии осуществлять контроль и общественное наблюдение при проведении выборов депутатов Госдумы и Народного собрания республики будут 1489 наблюдателей, сообщили в избиркоме региона.

За соблюдением избирательных прав граждан в ходе голосования и при подсчете голосов будут следить 274 наблюдателей, назначенных субъектами общественного контроля, еще 1215 человек делегированы политическими партиями, избирательными объединениями.

Кроме общественных наблюдателей и наблюдателей, назначенных избирательными объединениями, на избирательных участках присутствовали журналисты — порядка 28 представителей СМИ получили аккредитацию для освещения хода голосования.

Махмуд-Али Калиматов принял участие в голосовании на выборах в Госдуму и Народное собрание республики на избирательном участке № 901 в лицее в родном городе Сунжа.

Главу региона встречали национальными танцами и песнями, а юные каратисты провели для руководителя региона показательные выступления. В ходе общения с молодежью он отметил, что от выбора каждого избирателя зависит будущее страны, будут ли эффективно решаться социально-экономические задачи, строиться школы, детские сады. Он поздравил тех, кто впервые принимает участие в выборах и кому в этом году исполнилось 18 лет.

«Самое главное — вы пришли исполнить свой долг. Вы должны понимать, что это гражданская ответственность. Ингушетия — маленькая, добрая и красивая частичка великой страны. Из 85 субъектов складывается Россия. Сегодня будущее зависит от этого выбора. Вы должны видеть, что Запад ставит под сомнение нашу волю. Мы хотим видеть президентом нашей страны Владимира Владимировича Путина. У нас строится большое количество соцобъектов, в том числе школ и детских садов, их и дальше будут возводить. Нельзя допускать сомнение в свое сердце», — сказал Калиматов.

Следует отметить, что Махмуд-Али Калиматов с раннего утра начал выездную проверку избирательных участков, расположенных в отдаленных и предгорных селах Ингушетии.

Руководитель субъекта посетил избирательный участок в сельском поселении Алкун Сунженского района, пообщался с членами УИК и первыми избирателями. «Проверил наличие средств защиты и всего необходимого на участках. Большое внимание уделяется мерам безопасности в связи с пандемией коронавируса, участковые избирательные комиссии обеспечены масками, антисептиками и прочим. На участках ожидают пика активности после пятничной молитвы. У нас сознательные люди, которые знают, чего хотят и к чему стремятся», — сказал Калиматов.

Также руководитель субъекта посетил избирательные участки в предгорных сельских поселениях Мужичи, Галашки, Алхасты и Нестеровское.

Секретарь Ингушского регионального отделения «Единой России» Михаил Илезов также проголосовал на выборах депутатов в Государственную Думу и Народное Собрание Республики Ингушетия.

Михаил Илезов одним из первых прибыл на избирательный участок № 301 в Магасе, расположенный в гимназии «Марем», и воспользовался своим избирательным правом.

«Избирательное право есть у каждого из нас, и от того, как мы им воспользуемся в столь значимый для страны и республики момент, зависит очень многое. Главный смысл выборов — это выражение воли народа. В эти дни мы должны проявить свою ответственную гражданскую позицию, прийти на один из избирательных участков и проголосовать», — сказал Михаил Илезов.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев проголосовал по месту жительства — в сельском поселении Нестеровское Сунженского района. «Каждый из нас обязан выполнить свой конституционный долг. От нашего голоса зависит, кто будет представлять парламент республики. Голос каждого гражданина имеет огромное значение», — отметил вице-премьер.

Он также призвал будущих народных избранников не забывать о предвыборных обещаниях и реализовать свою предвыборную программу.

В ходе рабочего выезда Евлоев посетил еще два избирательных участка в населенном пункте, пообщался с организаторами выборов, а также поинтересовался условиями труда работников пунктов голосования.

На избирательных участках созданы все условия для сотрудников УИК и голосующих, предоставлено достаточное количество средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

К избирательным участкам стали подтягиваться и другие избиратели. Директор государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова Ингушетии Магомед Сагов одним из первых реализовал свое конституционное право в первый день голосования на выборах депутатов Госдумы и Народного собрания республики.

Он призвал жителей региона прийти на избирательные участки и проголосовать за достойных кандидатов.

«Выборы — очень значимое общественно-политическое событие. От того, насколько активно мы будем проявлять свою гражданскую позицию, зависит дальнейшее повышение качества жизни жителей страны и нашей республики, поэтому я пришел на выборы с семьей, со своими родственниками», — отметил Сагов.

Не остались в стороне и многие другие наши известные люди, среди которых олимпийские чемпионы Исраил Арсамаков и Назир Манкиев, Касаясь различных инсинуаций по поводу выборов, знаменитый тяжелоатлет И. Арсамаков подчеркнул: «Если у кого-то есть какие-то сомнения, то есть возможность принять участие в голосовании, провести наблюдение, фиксировать, предъявлять претензии, тем более три дня — это солидный срок». По мнению Арсамакова, надо учитывать реальные возможности каждого кандидата. Самое главное, чтобы с его избранием существовала обратная связь со своими избирателями.

«Курс, которого придерживается наша страна и республика, считаю правильным», — сказал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Назир Манкиев, пришедший на свой избирательный участок в с. п. Сурхахи.

«Мы выбираем депутатов, которые должны отстаивать наши интересы и с которых мы сможем спросить. Считаю, что в дальнейшем у нас в стране и в Ингушетии все будет только налаживаться, и все будет хорошо», — отметил он.

Чемпион пожелал будущим депутатам успехов и плодотворной законотворческой деятельности.

Глава Назрановского района Муса Муталиев принял участие в выборах на избирательном участке № 716 в сельском поселении Долаково.

«Призываю всех жителей ответственно отнестись к данным выборам, ведь участие в голосовании — это гражданский долг каждого из нас», — заявил Муса Муталиев. Напомним, всего на территории Назрановского района Ингушетии двадцать девять избирательных участков.

В первый день выборов творческие коллективы Назрановского и других районов республики выступили с концертными программами на избирательных участках. Например, коллектив Назрановского районного дома культуры провел концерт «Мы выбираем» на избирательном участке № 722 в школе № 3 сельского поселения Экажево. Для избирателей выступили заслуженные артисты Ингушетии Заира Алхоева, Амир Пугоев, воспитанница РДК Дали Албакова, а также солист Культурно-досугового центра Малгобекского района Исмаил Солтамурадов. Избиратели с удовольствием танцевали лезгинку.

В сельском поселении Барсуки на избирательном участке № 725, который находится в школе № 2, творческий коллектив местного Дома культуры также провел праздничный концерт под названием «Судьба родного края: наш выбор».

А в Долаково коллектив сельского ДК дружно принял участие в выборах, а затем провел выставку детских работ.

Глава администрации сельского поселения Аршты Бей-Али Акиев пришёл на избирательный участок местной школы и проголосовал.

«От этих выборов, я твёрдо убеждён, зависит будущее страны, и в частности Республики Ингушетия, от того, кого мы выберем, зависит наша жизнь. Долг каждого гражданина — прийти и отдать свой голос за того, кого он считает наиболее достойным», — подчеркнул Бей-Али Акиев.

По его словам, власти села перед выборами провели большую работу. «Все жители села, приехавшие и уехавшие, оповещены о выборах 17-19 сентября. Мы выпустили соответствующее обращение, провели беседы в мечети», — отметил глава Аршты.

На выборах, которые проходили сегодня в городе Карабулаке, на избирательном участке № 212 голосовал пенсионер Мухамет Евлоев, который считает, что каждый человек, считающий себя гражданином республики, нашей страны, должен отдать свой голос. За какую партию и за какого кандидата — это его выбор. Но проявить гражданскую позицию — это его долг! Сам, как пенсионер, жду от выборов позитивных перемен.

«Я думаю, — сказал он, — что выборы в депутаты в 2021 году — это надежда на справедливость. Люди ее ждут. Но для этого надо проявить активность каждому, прийти на избирательный участок и сделать правильный выбор. Шанс попасть в Госдуму есть у каждой партии. Я свой выбор сделал и буду голосовать за тех, кому верю, за тех, на кого возлагаю надежды. Всем удачи и хороших перемен!»

Будущим депутатам нельзя забывать, что их избрал народ, нужно общаться и считаться с его мнением, считает избиратель Султан Асхабович Султыгов.

— Выборы — значимое событие, и я считаю, что на них нужно приходить всем. Позицию, что я не пойду, не буду голосовать, я ни за что не отвечаю — считаю ненормальным явлением. Надо приходить и голосовать, чтобы твоим голосом не воспользовались другие в своих целях, — сказал он.

Величие народа не определяется его численностью, полагает избиратель, есть и другие достойные критерии, по которым можно судить о нем. А мы этими критериями очень богаты, уверен он.

Султан Султыгов выразил надежду, что в парламенте не будет места тем, кто пришел решать свои проблемы, забыв о нуждах и чаяниях людей.

На избирательный участок № 714 с. п. Кантышево Назрановского района Али Дударов пришёл со всей семьёй. День пятничный для мусульман день коллективной молитвы, поэтому он решил прийти с утра.

— В этом году голосовать очень удобно, — сказал он. — У нас есть три дня, и мы ещё раз взвешенно и обдуманно можем сделать свой выбор, оценить работу избирательных участков. Это долг каждого гражданина. Сегодня, учитывая внешнеполитическую ситуацию, постоянные экономические и политические санкции, предъявляемые извне нашей стране, мы должны сплотиться, объединиться.

Важно понимать, что нельзя оставаться в стороне, когда речь идёт о нашем будущем, будущем нашей страны, нашей республики. Надо сплотиться вокруг курса, выбранного федеральным центром. Это моё мнение. Я призываю каждого прийти на выборы. Выбор — это долг каждого гражданина, а за кого они будут голосовать это тоже воля каждого гражданина. Если не мы, то кто?

— Мы голосуем за наше будущее, — считает главный врач городской поликлиники Назрани Тамара Тамерлановна Горчханова.

— Во-первых, — сообщила она, — каждый раз, когда проходят выборы, наши врачи обеспечивают на участках медицинское сопровождение, ну и, во-вторых, я пришла на свой избирательный участок выразить свою гражданскую позицию и проголосовать за самых достойных. Считаю важным проявить активность и ответственность при выборе депутатов, а также призываю прийти всех на избирательные участки и проголосовать за наше будущее.

В числе других на своем избирательном участке проголосовала и Марем Билановна Долгиева — кандидат исторических наук, профессор кафедры истории Ингушского государственного университета.

— Сегодня первый день голосования, и граждане Ингушетии избирают депутатов Государственной думы и Народного собрания республики. Знаю, — подчеркнула она, — что некоторые скептически относятся как к самим выборам, так и к их результатам. Но важно учесть и другое — от того, насколько ответственно и активно мы подойдем к этому политическому событию, зависит, кто и как будет отстаивать интересы нашей республики и всей нашей страны в законодательных органах России и Ингушетии.

Председатель Комитета содействия поиску заложников и без вести пропавших Аюп Цуров с утра пришёл на свой участок вместе с семьёй, чтобы проголосовать. «Все члены моей семьи здесь на участке, я сам проголосовал с утра за достойного человека, который принесёт пользу республике, стране в целом», — отметил общественник.

По его словам, голосовать надо за тех, кто действительно болеет за нашу страну, республику, тех, кто будет реально решать наболевшие вопросы. Цуров призвал всех жителей республики прийти и проголосовать.

84-летний Бятарсултан Аушев ждет от избранных депутатов работы на благо Ингушетии и страны. Об этом старейшина сказал журналистам, проголосовав на 204-м избирательном участке города Карабулака, куда пришел со своей 70-летней супругой и внучкой.

Избиратель с большим стажем, Аушев не пропускает ни одно голосование, считая, что обязан принять участие в таких судьбоносных политических процессах. Старейшина, по его словам, также наказал всей своей многочисленной родне выполнить гражданский долг и проголосовать.

Как сообщил представитель участковой избирательной комиссии, пожилую семейную пару не отпустили без подарков.

— Я пришла голосовать, понимая свою ответственность перед настоящим и будущим своей республики, — сказала Рейхант Оздоева, библиотечный работник, — чтобы выбрать достойных людей, которые должны стать нашими депутатами. Голосую за будущее нашей республики, за будущее нашей страны, наших детей. Это наш с вами выбор. Я голосую за тех, кому верю и кому доверяю.

Таким насыщенным оказался первый день выборов в Ингушетии. Голосование продлится до 20.00. А по предварительным итогам в Ингушетии в первый день выборов к 15 часам проголосовало 20 тыс. 054 человека от более 233 тысяч, имеющих право голоса, или 8,6% избирателей, сообщили в избиркоме республики.

«Нарушений на избирательных участках не зафиксировано, жалоб не поступало. Есть только отдельные сообщения в социальных сетях о нарушениях, но это — фейковая информация», — сказал исполняющий обязанности заместителя главы республиканской избирательной комиссии Муслим Албогачиев.