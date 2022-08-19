Представители президентского движения провели квест-игру с поиском российского триколора в городском парке культуры и отдыха имени С. Орджоникидзе, в которой приняли участие учащиеся двух образовательных учреждений — СОШ № 7 сельского поселения Пседах и СОШ № 18 города Малгобек.

Квест-игра состояла из 6 этапов. Ребята команд «Беркут» и «Высшая лига» отвечали на вопросы о государственных символах Российской Федерации, датах празднования Дня России и Дня государственного флага, исполняли куплеты гимна страны, разгадывали ребусы по избирательному праву, рисовали мелом государственные символы и выполняли спортивные упражнения.

«На всех станциях их ждали испытания в виде загадок, а после прохождения начальники станций выдавали им фрагменты трех цветов — синего, красного и белого. Из них участники игры и должны были по итогам соревнования составить российский триколор. По задумке побеждала та команда, которая получала наибольшее количество флагов», — рассказал газете «Ингушетия» член регионального штаба Народного фронта Магомед Муружев.

Ребята показали свою смелость, силу и сплочённость. Помимо логических заданий у участников на пути встречались полосы препятствий, задания на смекалку и память.

«Обучать детей в игровой форме — самая лучшая методика в воспитании. Квест-игра помогает им расширить представление о Государственном флаге Российской Федерации, избирательных правах граждан России, привить чувство патриотизма», — присоединилась к разговору член регионального штаба Народного фронта Лейла Точиева.

Главной задачей квест-игры был поиск флага. На одних станциях ребята рисовали на асфальте герб и флаг, а также народные символы — матрешку, русскую березу, самовар и балалайку, на других демонстрировали свою физическую подготовку, подтягивались и отжимались, чтобы получить заветный флажок. Не обошлось и без исполнения гимна. Жюри оценивало знание текста и умение голосить.

«Команды отлично справились с заданиями. Игра получилась познавательной, увлекательной и веселой. День флага — это праздник, который заставляет нас вспомнить славные страницы истории Отечества и еще раз обратиться к символике, которую следует беречь каждому. Сейчас, в это непростое время, очень важно прививать нашим детям эти чувства — патриотизм, долг и верность своей Родине», — отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Ингушетии Александр Чередниченко.

В завершение мероприятия общественники рассказали о том, что символизирует каждый цвет флага, и историю триединства символов: герб, флаг, гимн. Вручили всем участникам грамоты и бейсболки с логотипом Народного фронта, а также угостили сладостями и напитками.