Вместе с тем, на начальном этапе этого глобального противостояния серьезный вред нанесен и отечественной экономике. Поднимаются, к примеру, цены на продовольственные товары, что не может не тревожить власти. Как добиться снижения стоимости и повышения доступности, тех же социально значимых товаров — этот вопрос был в центре внимания на круглом столе, организованном руководством антимонопольной службы Ингушетии в мэрии города Малгобека с участием представителей крупных торговых точек и оптовиков.

— В эти дни в адрес Ингушского УФАС России поступает немало обращений по поводу повышения цен на те или иные продукты питания, — проинформировал собравшихся руководитель ведомства Батыр Точиев. — Конечно, мы ведем мониторинг цен продовольственных товаров на предмет соблюдения антимонопольного законодательства и разъясняем полномочия антимонопольного органа. Однако, не все здесь зависит от нас, есть конкуренция на рынке и жесткие меры госрегулирования тут неуместны, что мы и пытаемся объяснить нашим жителям. Надеюсь, что сегодняшняя встреча поможет найти общий знаменатель в наших совместных действиях по обузданию роста цен. Уверен, что ответственная, гражданская позиция предпринимателей играет здесь ключевую роль.

Сразу скажем, что встреча получилось результативной: представители крупных торговых предприятий региона после общения направили в службу свои предложения по товарам базовой продуктовой корзины, на которые они готовы ограничить максимальные розничные наценки до 10%.

В интервью газете «Ингушетия» Точиев подчеркнул, что добровольное ограничение наценок на продовольственные товары из перечня социально значимых категорий, при обеспечении наличия этих товаров на полках, позволит замедлить рост цен и избежать дефицита наиболее востребованных потребителями продуктов питания.

— Хочу напомнить, что на данный момент цены на продукты питания первой необходимости не регулируются государством, — отметил он. — В соответствии с нормами Федерального закона «Об основах государственного регулирования» антимонопольные правила не распространяются на хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность и хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность посредством организации торговой сети, если выручка за последний календарный год не превышает восьмисот миллионов рублей.

Согласно действующему законодательству, цены на продовольственные товары не подлежат государственному регулированию, за исключением случаев, когда они установлены правительством Российской Федерации на социально значимые продукты питания в определенных условиях и на определенный срок. Наценка, как таковая, формируется на каждом этапе товаропроводящей цепочки. Это, по сути, необходимое условие для существования любой бизнес-организации. Хотя, на сегодняшний день в нашей республике и нет хозяйствующего субъекта на рынке продовольственных товаров, осуществляющего деятельность с оборотом более восемьсот миллионов рублей, тем не менее, Ингушским УФАС России с 2020 года ведется мониторинг цен продовольственных товаров на установление наличия нарушения антимонопольного законодательства. Продавцы, которые осуществляют свою деятельность на территории республики — это субъекты малого среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели, которые в основном реализует товар, приобретенный в соседних регионах, устанавливая ценовую политику исходя из своих расходов. В целом, рынки услуг розничной торговли продовольственными товарами в России являются конкурентными.

Точиев подчеркнул, что присоединение торговых домов к инициативе по ограничению максимального уровня наценок на социально значимые продукты питания является добровольным.

— В случае чего, граждане могут оставить свое обращение по номеру «горячей линии» нашего управления: +7 928 097 92 89, — добавил собеседник. — При обнаружении нарушений антимонопольного законодательства Ингушское УФАС России примет незамедлительные меры.