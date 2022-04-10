Главная цель мероприятия — актуализировать знания о правилах безопасности у школьников, а также закрепить их навыки при отработке практических действий в различных нештатных ситуациях.

Оздоев напомнил способы оказания первой помощи, номера телефонов экстренных служб, рассказал о правилах пользования первичными средствами пожаротушения. По его словам, пожар всегда представляет собой огромную опасность для человека.

Учащиеся узнали о правилах поведения при чрезвычайной ситуации, основных причинах ее возникновения, последствиях, различных видах огнетушителей и много другой полезной информации.

В связи с установившейся на территории региона теплой погодой возросло количество возгораний сухой растительности. Основная причина этого — человеческий фактор, беспечность отдельных граждан.

Оздоев объяснил, что ежегодно весной происходят сотни возгораний сухой прошлогодней травы. Такое горение в большинстве случаев не контролируемое, распространяется с большой скоростью и на больших площадях. Зачастую оно представляет реальную угрозу жилым строениям, хозяйственным постройкам, а в некоторых случаях и жизни людей.

Бытует ложное мнение, что сжигание сухой травы полезно для земли, удобряет ее золой. Поэтому многие граждане специально устраивают пал сухой травы. На самом деле пользы от этого нет: при сжигании травы погибает много полезных микроорганизмов, да и молодая травка, незаметная в сухой траве, может погибнуть. Кроме того, по сухой траве огонь легко сможет дойти и до строений на вашем участке.

Завершая свое выступление, сотрудник МЧС призвал школьников не поджигать сухую траву, беречь свое и чужое имущество.