Полпред Главы государства вместе с Калиматовым ознакомился с выставкой-презентацией «Сделано в Ингушетии» в Магасе.

Свою продукцию представили местные производители: крупные комбинаты и заводы, МСП и творческие студии. Среди них — мастера войлочного ковроделия, «Сад-Гигант Ингушетия», АО «Агрокомплекс «Сунжа», обувная фабрика «Felice Pelle», завод радиаторов «АТМ», швейная фабрика «4БРА», производства сухих строительных смесей «ТИМ».

А также заводы полимерных труб «Техстрой», алюминиевых профилей «РИАК», ЛПК «Мужичи», мучная и кондитерская продукция СПК «Илиев продукт», «Galaeva F.», «Viva», «ДомКонсПро», «Сахарный завод «Хамхи», мясные и колбасные деликатесы «ЭкоМуслимПродукт», ООО «Птицекомплекс «Южный», вода «Ачалуки», «Джейрахское», мед «Chasyfoff» и «Мед Ингушетии».

В рамках визита он провел совещание о ходе реализации национальных проектов в регионе.

Мероприятие началось с церемонии награждения. Чайка вручил Главе региона Махмуду-Али Калиматову нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный юрист Российской Федерации». Соответствующий Указ о его присвоении на этой неделе подписал Президент РФ Владимир Путин.

Также за добросовестное исполнение служебных обязанностей в обеспечении безопасности на территории Северо-Кавказского федерального округа Благодарственным письмом полномочного представителя Президента РФ в СКФО отмечен руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Ингушетия Руслан Гелисханов.

Особые слова признательности представитель главы государства в округе выразил коллективу республиканского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, сотрудники которого с первых дней распространения новой коронавирусной инфекции наравне с медиками оказывали адресную помощь тем категориям населения, которым это особенно необходимо — инвалидам, пожилым и тяжелобольным людям. Благодарственное письмо полномочного представителя Президента РФ в СКФО Юрий Чайка вручил руководителю учреждения Алаудину Шаухалову.

Касаясь основной темы совещания, полпред подчеркнул, что вопрос реализации национальных проектов в субъектах СКФО в 2021 году рассмотрен 10 декабря на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в округе. Однако, учитывая активную фазу данной работы в Ингушетии, было принято решение заслушать доклад о состоянии дел в регионе на отдельном совещании.

«2021-й год близится к завершению, необходимо подвести предварительные итоги, рассмотреть результаты активизации ваших усилий, выявить проблемные моменты и пути их решения для постановки региона на траекторию своевременного достижения результатов и показателей национальных проектов. Отмечу, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, трудности бюджетного характера и новые вызовы, связанные с ростом цен на строительные ресурсы, работа по нацпроектам не прекращалась», — сказал полпред.

По его данным, в текущем году в республике реализуется 41 региональный проект, по 27-ми из которых доведено финансирование в объеме более 11, 8 млрд. рублей. 98 процентов из них составляют средства федерального бюджета.

По сравнению с предыдущим годом этот объем вырос на 36 процентов, что обусловлено масштабными планами по обеспечению региона новыми социальными объектами и особенно объектами образования.

Размер средств, предназначенных на текущий год Ингушетии по национальному проекту «Образование», составляет более 7, 8 млрд. рублей и является одним из самых больших среди субъектов округа.

Кроме этого, значительные бюджетные средства направлены на выполнение региональных составляющих национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Экология», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В середине декабря кассовое исполнение бюджетных средств в республике составило 60 процентов, что, безусловно, недостаточно. Для ориентира могу сказать, что среднее значение данного показателя по округу 75 процентов. На 20 декабря остаток неизрасходованных республикой средств федерального бюджета составлял 4,6 млрд. рублей, в том числе 3,8 млрд. рублей, предназначенных для строительства школ. Не может удовлетворять сегодня и уровень принятых в республике бюджетных обязательств, который составляет 89 процентов и ниже среднего значения по округу», — акцентировал внимание собравшихся Чайка.

По его словам, сегодня в республике ведется строительство, реконструкция и ремонт более 90 объектов. Из них к категории социально значимых можно отнести 24 школы, 9 детских садов, инфекционное отделение в Республиканской детской клинической больнице и 3 учреждения культуры.

Из 84 объектов, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году, уже введено 55 объектов. Более 20-ти объектов образования по федеральным проектам «Современная школа», «Содействие занятости» и «Жилье» не будут введены в этом году, в том числе и по причине удорожания их строительства.

«Обращаю ваше внимание на положительную позицию Минпросвещения России, сформированную в рамках исполнения поручения Главы государства, по выделению на завершение строительства указанных объектов средств из Резервного фонда Правительства Российской Федерации. Прошу реализовать данную возможность в первом квартале 2022 года в установленном порядке. Негативно влияют на реализацию нацпроектов допускаемые в ходе их исполнения финансовые нарушения. Так, за 11 месяцев таких нарушений в республике выявлено на 420 млн. рублей, в том числе с причинением ущерба государству на сумму более 120 млн. рублей. Большая часть нарушений (63%) допущена по национальному проекту «Демография». Подобные негативные моменты, коллеги, необходимо искоренять в работе», — резюмировал полпред.

Детальную информацию в разрезе национальных проектов в своих докладах представили Махмуд-Али Калиматов и члены правительства региона.

Руководитель субъекта отметил, что все усилия органов государственной власти республики в настоящее время сосредоточены на достижении национальных целей развития, обозначенных в майском указе 2018 года Президента Российской Федерации, реализации мероприятий в рамках национальных проектов. Все они, по его мнению, направлены на улучшение качества жизни жителей региона, затрагивая все основные ее сферы.

«У нас вызывают серьёзную озабоченность темпы строительства ряда школ и детских садов. Во многом отставание связано с ограничениями из-за пандемии, удорожанием строительных материалов, и из-за секвестра 10%» — подчеркнул Калиматов.

Также было отмечено, что невысокий уровень кассового исполнения обусловлен доведением региону дополнительных средств в размере 1 млрд 654 млн рублей в октябре текущего года.

Вместе с тем необходимо отметить, что подготовлен к оплате 1 млрд 580 млн рублей, что позволит увеличить кассовое исполнение до 8 млрд 800 млн рублей и довести до 74% до конца года.

Резюмируя рассмотрение повестки совещания, Чайка отметил, что, несмотря на трудности, есть положительные результаты работы. Так, досрочно выполнен годовой план по реконструкции и ремонту участков автомобильных дорог в рамках проекта «Дорожная сеть», завершено комплексное обустройство 34-х общественных территорий и 3-х объектов водохозяйственного комплекса, отремонтировано 8 спортивных залов и создано 8 малых футбольных полей в школах, приобретено 18 передвижных медицинских комплексов.

«Вместе с тем, обращаю внимание участников совещания на недопустимость в дальнейшем срыва сроков ввода в эксплуатацию социально значимых объектов. В республике нужно не просто усилить, а пересмотреть существующую организацию и отношение к работе в этой сфере деятельности. Приоритетами должны стать высокий профессионализм, исполнительность, результативность и ответственность каждого на порученном участке», — добавил полпред.

Касаясь работы в рамках бюджетного цикла 2022-2024 годов, он отметил, что ее необходимо активно вести уже сейчас, и до 1 января 2022 года завершить заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета, после чего в кратчайшие сроки провести экспертизу проектной документации и заключить контракты.

Чайка обратил внимание на необходимость повышения роли и ответственности региональных проектных офисов в вопросах контроля и управления процессами реализации региональных проектов.

Как сообщил глава правительства Ингушетии Владимир Сластенин, завершен первый этап ликвидации свалки в Малгобеке, предусмотренные на 2021 года средства в размере 468 млн рублей освоены в полном объеме. При этом по данному объекту на торгах нами сэкономлено 330 млн рублей.

По его информации, Ингушетия приобрела 2 тыс. 239 штук мусорных контейнеров с для передачи их муниципалитетам. Эти меры существенно улучшат экологическую обстановку в регионе.

Как отметил премьер, досрочно исполнены мероприятия по лесосохранению и лесоразведению (на участке 30 га высажены 55 тыс. штук деревьев разных пород), приобретены 52 единицы лесопожарного оборудования и машина для тушения пожаров.

Напомним, свалка расположена на окраине Малгобека. Участок планируется рекультивировать в 2021 и 2022 годах. Субсидия будет предоставляться по результатам фактически выполненных работ ежегодно: в 2021 году — 598,5 млн руб., в 2022-ом — 652,7 млн руб.