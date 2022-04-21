Напомним, что месяц назад в приемной председателя партии Дмитрия Медведева в Магасе прошло заседание президиума регионального политического совета ИРО ВПП «Единая Россия», на котором была одобрена кандидатура (к слову, поддержанная на федеральном уровне) известного общественного деятеля Магомеда Бекмурзиева на пост председателя регионального совета сторонников ЕР.

Собственно, сегодня кандидатура Бекмурзиева и была единогласно одобрена собравшимися, равно, как и, предложенная им кандидатура на пост сопредседателя совета в лице Мадины Чаниевой. На заседании присутствовали заместитель секретаря регионального отделения партии «Единой России» Мустафа Цуров, руководитель исполкома республиканской ячейки единороссов Ибрагим Картоев, другие партийные функционеры.

— Повестка дня первого заседания оказалась насыщенной, — рассказал в беседе с корреспондентом «Ингушетии» Бекмурзиев. — Был избран постоянный орган — президиум регионального совета сторонников «Единой России» в количестве 9 человек, мы рассмотрели план работы на ближайшую перспективу, в т. ч. касательно нашего участия в различных профессиональных и предстоящих майских праздниках, общественных мероприятиях. В ближайших планах — избрание советов сторонников партии во всех муниципальных организациях со своими руководящими структурами.

Бекмурзиев отметил, что советы сторонников партии «Единая Россия» — это общественный институт, который объединяет гражданских активистов, представителей некоммерческого сектора и неравнодушных жителей субъектов России, солидарных с целями и задачами партии для содействия развитию страны. Работа сторонников партии будет идти по четырем основным направлениям — это поддержка гражданских инициатив, дискуссионный клуб, социальные акции и общественный контроль за реализацией народной программы.

— Честно скажу: работа впереди предстоит большая, но интересная, — отметил собеседник издания. — Планов у нас громадье и атмосфера, царившая на сегодняшнем заседании, свидетельствовала о том, что никто из сторонников самой многочисленной и авторитетной политической силы страны не собирается сидеть сложа руки. А вообще, призываем всех желающих присоединиться и внести свою лепту в наше общее дело.