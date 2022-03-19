Концерт посетили Глава республики Махмуд-Али Калиматов, председатель правительства Владимир Сластенин, главы министерств, представители общественных и молодежных организаций, студенты, школьники, юнармейцы, жители и гости республики.

Совместно с артистами филармонии имени Ахмета Хамхоева творческий коллектив Росгвардии представил зрителям вокальные, инструментальные композиции и хореографические постановки. Зрителей не оставили равнодушными артистизм и самобытность ансамбля.

— Воссоединение Крыма и Севастополя с нашей страной стало поворотным в новейшей истории России, — сказал газете «Ингушетия» заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник Башир Алимов. — Мы вновь почувствовали себя единым народом.

В завершение мероприятия руководитель ансамбля, заслуженный деятель искусств Чечни и Дагестана, заслуженный артист Ингушетии, лауреат премии МВД России в области искусства подполковник Василий Бурмистров и артисты коллектива были удостоены благодарности министра культуры республики Заремы Льяновой.