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В Ингушетии состоялся концерт ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии

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В рамках концертного тура, приуроченного к 8-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией, ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации выступил с новой концертной программой на сцене городского Дома культуры города Назрани.

Концерт посетили Глава республики Махмуд-Али Калиматов, председатель правительства Владимир Сластенин, главы министерств, представители общественных и молодежных организаций, студенты, школьники, юнармейцы, жители и гости республики.

Совместно с артистами филармонии имени Ахмета Хамхоева творческий коллектив Росгвардии представил зрителям вокальные, инструментальные композиции и хореографические постановки. Зрителей не оставили равнодушными артистизм и самобытность ансамбля.

— Воссоединение Крыма и Севастополя с нашей страной стало поворотным в новейшей истории России, — сказал газете «Ингушетия» заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник Башир Алимов. — Мы вновь почувствовали себя единым народом.

В завершение мероприятия руководитель ансамбля, заслуженный деятель искусств Чечни и Дагестана, заслуженный артист Ингушетии, лауреат премии МВД России в области искусства подполковник Василий Бурмистров и артисты коллектива были удостоены благодарности министра культуры республики Заремы Льяновой.

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