В церемонии открытия акции приняла участие министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова. Обращаясь к выпускникам, собравшимся в актовом зале, руководитель регионального Минобрнауки отметила, что школа — это место, где зарождаются сферы интересов, которые в будущем для многих могут перерасти в профессию.

«Просветительский марафон позволит вам выйти за рамки школьной программы и познакомиться с различными специальностями. Всероссийская акция «Поделись своим знанием. Новые горизонты» проходит при поддержке Минпросвещения России и Российского общества «Знание», — сказала Бокова.

По словам министра, цель акции — показать школьникам и студентам, что трудности не мешают находить возможности для развития, а иногда даже помогают.

Ключевая тема просветительских мероприятий — «Новые горизонты». Уроки, лекции, мастер-классы, открытые дискуссии будут посвящены перспективам и новым возможностям, которые появятся перед молодежью в науке, культуре, искусстве, бизнесе, спорте и других сферах.