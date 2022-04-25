Марафон

Трудности не мешают находить возможности

В Ингушетии стартовала масштабная акция для школьников «Поделись своим знанием. Новые горизонты»

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Учащиеся школы № 3 города Карабулака приняли участие во второй Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием. Новые горизонты», которая проходит с 25 по 29 апреля во всех школах России.

В церемонии открытия акции приняла участие министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова. Обращаясь к выпускникам, собравшимся в актовом зале, руководитель регионального Минобрнауки отметила, что школа — это место, где зарождаются сферы интересов, которые в будущем для многих могут перерасти в профессию.

«Просветительский марафон позволит вам выйти за рамки школьной программы и познакомиться с различными специальностями. Всероссийская акция «Поделись своим знанием. Новые горизонты» проходит при поддержке Минпросвещения России и Российского общества «Знание», — сказала Бокова.

По словам министра, цель акции — показать школьникам и студентам, что трудности не мешают находить возможности для развития, а иногда даже помогают.

Ключевая тема просветительских мероприятий — «Новые горизонты». Уроки, лекции, мастер-классы, открытые дискуссии будут посвящены перспективам и новым возможностям, которые появятся перед молодежью в науке, культуре, искусстве, бизнесе, спорте и других сферах.

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