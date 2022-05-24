УФССП

За права детей

В Ингушетии стартовала Всероссийская акция «Судебные приставы — детям»

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В преддверии Международного дня защиты детей (отмечается 1 июня) с 23 мая по 1 июня сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия проведут ежегодную Всероссийскую акцию «Судебные приставы — детям».

— Цель акции — повышение эффективности взыскания алиментных платежей, а также привлечение внимания общественности к нарушению прав детей, — рассказал газете «Ингушетия» представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов. — В ходе ее проведения особое внимание будет уделено вопросам взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей, оказания бесплатной юридической помощи гражданам в рамках исполнительных производств данной категории, иной деятельности, связанной с защитой прав детей.

Кроме того, по словам Бузуртанова, судебные приставы Ингушетии посетят детские социальные учреждения, где встретятся с воспитанниками и поздравят их с Днем защиты детей.

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