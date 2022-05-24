За права детей
В Ингушетии стартовала Всероссийская акция «Судебные приставы — детям»
В преддверии Международного дня защиты детей (отмечается 1 июня) с 23 мая по 1 июня сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия проведут ежегодную Всероссийскую акцию «Судебные приставы — детям».
— Цель акции — повышение эффективности взыскания алиментных платежей, а также привлечение внимания общественности к нарушению прав детей, — рассказал газете «Ингушетия» представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов. — В ходе ее проведения особое внимание будет уделено вопросам взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей, оказания бесплатной юридической помощи гражданам в рамках исполнительных производств данной категории, иной деятельности, связанной с защитой прав детей.
Кроме того, по словам Бузуртанова, судебные приставы Ингушетии посетят детские социальные учреждения, где встретятся с воспитанниками и поздравят их с Днем защиты детей.