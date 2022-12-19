«Общая площадь возвращенных в муниципалитет земельных участков составляет 5,1 га. Решениями Сунженского районного суда расторгнуты договоры аренды по двум земельным участкам на территории центрального парка площадью 2164 и 2939 кв. м. Городской администрации через судебные органы удалось добиться сноса заброшенного кафе на территории парка Славы и аннулирования права постоянного бессрочного пользования землей площадью 100 кв. м», — сообщил глава администрации.

Решениями суда аннулированы права собственности на земельные участки под ИЖС на улице Стадионная общей площадью 1,8 тыс. кв. м, выделенные в 2018 году, в отношении оставшихся четырех участков (2,4 тыс. кв. м) по искам Минимущества республики вынесены решения, которые в настоящий момент находятся в суде апелляционной инстанции.

Кроме того, отменены права собственности на земли для ИЖС на улицах Тухачевского и Зязикова, общей площадью 1,4 тыс. кв. м.

По материалу проверки, направленному в республиканскую прокуратуру, по факту приобретения арендных прав на земельный участок на улице Бояджиева, площадью 4 тыс. кв. м, договор расторгнут в связи с отказом арендатора от прав, в целях уклонения от уголовной ответственности. Эта земля с прилегающей территорией площадью 4,3 га ранее была отведена для строительства соборной мечети.

Ведется работа по благоустройству парка семейного отдыха, замене ограждения и строительства входных арок, установке дополнительных детских развлекательных аттракционов, озеленению, устройству смотровой площадки.

Проведена инвентаризация газовых и электрических сетей города совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций, по результатам которой выявлены 16 км бесхозных газовых сетей, 10 км линий электропередачи и 38 трансформаторных подстанций. Указанные объекты решением суда признаны муниципальной собственностью.

«У нас нулевая кредиторская задолженность, мы на 100% выполняем план по сборам налогов», — добавил Умаров.

По его словам, создан реестр мест накопления ТКО и схемы расположения специализированных площадок для размещения контейнеров под твердые коммунальные отходы на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа». Также на территории города организованы 19 площадок для раздельного сбора мусора, на которых установлено 95 передвижных пластмассовых мусорных контейнеров.

На сегодняшний день в 39 многоквартирных домах выбран способ управления и содержания. По отношению к 10 многоквартирным домам администрацией города проведена работа по определению управляющей компании, ответственной за уборку и содержание домов и прилегающих территорий.

Также администрацией совместно с ГУП «Ингушрегионводоканал» запущены скважины для увеличения объема водоснабжения в городе. На территории бывшего консервного завода проведены работы по восстановлению законсервированной водозаборной скважины, запуск которой позволил увеличить до 3600 куб. м воды в сутки. Обеспечено электроснабжение и подключение к общим сетям водоснабжения.

По итогам проделанной работы межведомственной комиссией по легализации объектов налогообложения, увеличению доходной части бюджета, легализации неформальной занятости населения легализовано 75 субъектов предпринимательства в 2022 году, осуществлявших незаконную предпринимательскую деятельность с уклонением от уплаты налогов.

В ходе рабочей встречи Глава Ингушетии подчеркнул необходимость уделять особое внимание увеличению доходной базы муниципалитета, рассмотрению обращений граждан, формировать бюджет с учетом потребностей горожан.

«В силу того, что бюджет формируется из сборов, комиссии необходимо ежедневно обходить улицы, кварталы, ставить на налоговый учёт объекты, увеличить налоговые поступления. Нужно знать, сколько у вас объектов налогообложения, они строятся, вводятся в эксплуатацию. Меня интересуют цифры. В каждом городе, сельском поселении есть малоимущие люди, которым нужно помогать. Надо доносить до бизнеса, физических и юридических лиц, руководителей предприятий, что оказание помощи малообеспеченным семьям, решение важных социальных задач зависит от сборов налогов. Бывают жалобы на отсутствие тротуаров, на водоснабжение, прорыв трубопровода. В доступной форме нужно объяснять людям, что для решения их задач нужны средства, необходимо собрать налоги. Кроме того, нужно проанализировать обращения граждан, чтоб понять ситуацию. Определять наиболее важные проблемы горожан, что первично, что вторично. С учётом этого закладывать бюджет, его расходную часть. Ведь вы не существуете сами по себе, а работаете для жителей. Сначала надо узнать потребность жителей, на что лучше направить деньги, казна существует для решения социальных вопросов. Если администрация не будет делать то, что нужно жителям, тогда зачем она нужна? Надо отказаться от формального подхода, а конкретно заниматься решением ключевых проблем жителей», — заявил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, по данным территориального органа Федеральной службы Госстатистики по Ингушетии, численность населения города Сунжи по состоянию за анализируемый период 2022 г. составляет 68 142 человека.

В декабре 2016 года руководитель региона подписал закон, закрепляющий за городским поселением Сунжа статус городского округа. Сунжа стала пятым городом в регионе после столицы Ингушетии Магаса, Назрани, Малгобека и Карабулака.