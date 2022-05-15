В ходе беседы обсудили вопросы экономической ситуации в стране в условиях кризиса и международных санкций, а также возможности возрождения потребительских кооперативов в регионе.

Газиков отметил, что союз кооператоров функционирует с 2003 года, имеет в своем составе 350 учредителей и на сегодняшний день планирует создать более 2 тысяч рабочих мест. В планах у руководства организации закупка у жителей республики сельхозпродукции — овечьей шерсти, шкур КРС, мясной и молочной продукции, плодоовощной и дикорастущей продукции (лесные груши, орех, фундук, мушмула, облепиха).

С целью реализации закупаемой продукции предусмотрено открытие сети фирменных магазинов КООП и восстановление автолавок для обеспечения жителей горных сел различными товарами. Кооператоры подчеркнули, что налаженные тесные контакты с регионами, такими как Кабардино-Балкария, Кемеровская область, Башкирия, Татарстан сохранены и в ближайшем будущем могут быть развиты.

Спикер парламента согласился с пользой, которую несет возрождение кооперативных традиций и отметил, что в условиях сложившейся ситуации руководство страны и республики заинтересовано в развитии личного подсобного хозяйства, импортозамещения, поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Сегодня население, фермеры, государственные унитарные сельхозпредприятия должны иметь возможность сдать имеющиеся у них излишки и купить по приемлемым ценам все необходимое», — подчеркнул Тумгоев.

Кроме того, в региональном парламенте прошло заседание комитета по бюджету и налогам под председательством Магомета-Сали Добриева с участием вице-спикера Азы Хашиевой, депутатов Батыра Хамхоева, Амира Льянова, Розат Долгиевой, аудитора Контрольно-счетной палаты Хаваша Гагиева, министра культуры Залины Льяновой.

Народные избранники заслушали отчет аудитора по результатам использования бюджетных средств, выделенных в 2020-2021 годах министерству культуры региона и его подведомственным учреждениям.

В своем выступлении Хаваш Гагиев сообщил, что в ходе аудиторской проверки учреждений культуры был выявлен ряд нарушений. Они касались нецелевого использования бюджетных средств, нарушений в сфере закупок товаров, работ и услуг.

По итогам совещания профильным комитетом был разработан ряд рекомендаций по улучшению финансового состояния учреждений культуры. Парламентарии совместно с профильными ведомствами будут держать этот вопрос в центре своего внимания.

«Культура — одна из важнейших основ государственности, социальной справедливости, она является важным элементом успешного развития как сфер жизнедеятельности, в том числе экономики, так и национальной безопасности», — заключил председатель комитета по бюджету и налогам.