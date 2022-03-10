«На сегодняшний день уже завершены процедуры по 8 объектам, прием еще по 5 заканчивается 11 марта. В ближайшее время мы ожидаем протокола об определении победителей по результатам торгов от комитета государственного заказа, после чего с этими организациями будут заключены государственные контракты в срок до 1 апреля», — отметил Балахоев.

Капитальный ремонт планируется провести в школе № 5 Назрани, в седьмой школе Сунжи, СОШ № 3 с. п. Нестеровское, назрановском лицее № 1, СОШ № 26 с. п. Зязиков-Юрт, в седьмой школе с. п. Пседах, СОШ № 18 Малгобека, общеобразовательном учреждении села Галашки, СОШ № 5 Сунжи, в школе № 23 с. п. Инарки, гимназии с. п. Али-Юрт, ООШ с. п. Долаково, в школе № 7 Назрани.

В данных учебных заведениях будут проведены работы по укреплению фундамента, цоколя и отмостки, по замене кровли, потолков, межэтажных перекрытий, окон, дверей, лестничных маршей, входных групп. Также в ходе капремонта полностью будет произведена замена систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и пожаротушения.

Строительные работы будут начаты в период летних каникул и согласно контракту должны быть завершены 25 августа текущего года.

Ранее сообщалось, что Минстрой Ингушетии в 2022 году планирует провести капитальный ремонт в 13 общеобразовательных учреждениях республики.

На эти цели из федерального бюджета будет направлено 900 млн рублей. Соглашение подписано, финансирование подтверждено, в ближайшее время будут проведены тендерные процедуры для определения подрядных фирм.

Капремонт планируется провести в ряде населённых пунктов.

В этих учебных заведениях будут проведены работы по укреплению фундамента, цоколя и отмостки, замене кровли, потолков, межэтажных перекрытий, окон, дверей, лестничных маршей, входных групп. Также в ходе капремонта полностью будет произведена замена систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и пожаротушения.

Работы будут начаты в период летних каникул и завершены к концу текущего года. Кроме этого, подтверждены лимиты финансирования программы капремонта школ на 2023 год. В планах ведомства ремонт 10 школ на сумму свыше 600 млн рублей. Подобная финансовая поддержка региону в вопросе реконструкции объектов образования оказывается впервые.

Как сообщала газете «Ингушетия» глава Минобрнауки региона Эсет Бокова, в Ингушетии в рамках программы по проведению капремонта образовательных учреждений с 2022 по 2026 год планируется отремонтировать десятки общеобразовательных учреждений.

В первоочередной план модернизации вошли 23 образовательные организации, расположенные в Сунже, Назрани, Малгобеке и Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах. На проведение ремонтных работ в этих школах выделено порядка 1,6 млрд рублей из федерального бюджета.

В общей сложности за четыре года власти намерены отремонтировать 50 школ.