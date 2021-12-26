Сегодня в 8.40 передвижная резиденция сказочного персонажа, прицепленная к самому, что ни на есть паровозу, построенному в 1956 году, под протяжный гулкий гудок и, густой пар прибыла в культурную столицу Ингушетии город Назрань, посетив до этого 19 городов России. Под восторженные возгласы собравшихся Дед Мороз медленно сошел с подмостки вагона и обратился к жителям Ингушетии.

«Здравствуйте, мои родные! Спасибо за теплую, радушную встречу. Долго мы ехали к вам из самого Великого Устюга на волшебном поезде в ваш чудесный, добрый город и, наконец-то добрались. Я приехал чтобы подарить вам праздничное, новогоднее настроение. И не один, а со своими верными помощниками. Узнали? Это моя внучка — Снегурочка. А это Гном — начальник всех развлечений в поезде и его заместители — Снеговики-затейники. Они вам скучать не дадут!» — произнес обволакивающим голосом Дед Мороз.

От лица хозяев, приветственные слова гостям адресовала заместитель премьер-министра Ингушетии Марем Амриева.

«Дорогой Дедушка Мороз! От всех жителей Ингушетии мы приветствуем вас впервые на нашей гостеприимной земле. Уверена, что вы подарите всем нам и, прежде всего детишкам много радости, что эти яркие впечатления надолго сохранятся в наших сердцах», — сказала она.

Приветствие гостей продолжилось зажигательной лезгинкой в исполнении юного солиста ансамбля «Сийг» Расула Яндиева — победителя международного фестиваля-конкурса культуры и искусства «В ожидании чуда».

На перроне вокзала гостей встречало более тысячи человек (такую цифру нам озвучили на проходе), большинство из которых, конечно же, были дети, соскучившиеся по настоящему празднику. И его им преподнесли: развлекательная программа с участием артистов и аниматоров, певцов и танцоров позволила окунуться в атмосферу зимней сказки. Веселья и радости хватило с лихвой в т. ч. и взрослым, которые не отставали от детей. Ребятишки и их родители могли посетить вагон с фото-купе, вагон-ресторан с блюдами северной кухни, вагон-лавку с сувенирами и сладостями, откуда можно также отправить письмо Деду Морозу. Вход в эти три вагона был бесплатным. За отдельную плату гости праздника могли посетить приемную Деда Мороза.

Увы, любой праздник рано или поздно заканчивается: в полдень сказочный поезд продолжил свой путь.

Мы уже сообщали, что Дед Мороз отправился в дорогу из своей родины — города Великий Устюг 5 декабря. На Юге России поезду предстоит посетить еще восемь городов от Владикавказа, до Ростова-на-Дону. Далее путешествие продолжится по побережью Черного моря, затем поезд повернет обратно на север, делая остановки в пути следования в других городах страны. Всего он заедет в 37 городов России и преодолеет свыше 14 тысяч км за 42 дня.

Добавим, что организаторы проекта разработали расписание сказочного поезда с учетом пожеланий глав регионов и географии нашей огромной страны, памятуя о том, что из-за больших расстояний многим россиянам трудно посетить родину Деда Мороза. Благодаря реализации проекта тысячи детей и родителей увидят его вживую, погрузившись в сказочную атмосферу.

Отмечается, что если проект будет пользоваться большой популярностью, то со следующего года поезд стартует прямо в день рождения Деда Мороза — 18 ноября и посетит еще больше регионов России.