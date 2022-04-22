С докладом об итогах работы Контрольно-счетной палаты региона за 2021 год выступил Хусен Мальсагов. Он проинформировал, что в минувшем году проведено 38 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 22 контрольных и 16 экспертно-аналитических.

Проверками был охвачен 121 объект, общая сумма проверенных бюджетных средств составила 21,9 млрд рублей, что в 2,5 раза превысило показатель предыдущего года.

По итогам проверок, проведенных в 2021 году, в адрес руководителей проверенных объектов Контрольно-счетной палатой направлено 97 представлений о необходимости устранения выявленных нарушений и недостатков. В рамках исполнения представлений ведомствами к дисциплинарной ответственности привлечено 30 человек.

Выступавший вслед за докладчиком прокурор Андрей Васильченко проинформировал, что прокуратурой республики проанализированы результаты проверок по актам Контрольно-счетной палаты, дана правовая оценка нарушениям и приняты меры прокурорского реагирования в форме представлений руководителям органов государственной и муниципальной власти Ингушетии, привлечения к административной и дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

В процессе обсуждения отчета о деятельности Счетной палаты Тумгоев отметил необходимость в обеспечении контрольно-надзорным органом региона строгого контроля за расходованием бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт школ.

На заседании парламента с докладом по ситуации в сфере соблюдения прав человека в Ингушетии в прошедшем году выступил омбудсмен Ибрагим Цечоев.

В отчетный период всего к уполномоченному поступило 903 обращения граждан (из них 191 письменное и 712 устных обращений, в том числе 310 обращений на телефон горячей линии), что меньше, чем в 2020 году.

Из всего количества рассмотренных письменных заявлений и устных обращений восстановлены права заявителей по 312 жалобам (34,5%). По 96 письменным и 377 устным обращениям заявителям оказана письменная и устная юридическая помощь.

Актуальными среди обращений являются жилищные вопросы, в частности лиц, являющихся вынужденными переселенцами, вопросы обеспечения социальных прав, защиты прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, охраны здоровья и медицинской помощи, права на доступное качественное образование, защиты прав граждан в сфере экономики.

Достигнута определенная положительная динамика в вопросах финансирования обеспечения жильем детей-сирот, защите трудовых прав работников, реализованы мероприятия, направленные на оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, обеспечение защиты прав осужденных, борьбы с последствиями пандемии коронавируса, отразившихся на экономических правах граждан, и другие.

В рамках международного сотрудничества в области защиты прав человека при содействии Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, взаимодействии уполномоченного и Посольства России в Египте, правозащитных организаций удалось добиться реабилитации и депортации троих студентов из Ингушетии, задержанных правоохранительными органами Египта. В отношении оставшихся профильными структурами ведется работа.

Напомним, студенты из Ингушетии, проходившие обучение в исламском университете в Каире, в 2018 году были задержаны в Египте по подозрениям в экстремизме.

По итогам выступления депутатами были озвучены наиболее актуальные вопросы, касающиеся соответствия условий содержания осужденных в пенитенциарном учреждении региона, защите прав осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, а также вопрос обеспечения жильем детей-сирот.

Комментируя случай в димитровградской тюрьме Ульяновской области, омбудсмен сообщил, что совместно с уполномоченным по правам человека Ульяновской области, представителем ФСИН была организована встреча с заключенными, в частности нашими пострадавшими земляками. В данное время готовятся материалы для направления в следственный орган для возбуждения уголовного дела.

Спикер парламента подчеркнул важность обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По его словам, несмотря на реализуемые меры государственной поддержки детей-сирот, вопрос обеспечения их жильем остается наиболее острым для нашего региона.

«Необходимо усилить контроль в реализации социальных программ относительно данной категории граждан, провести заседание профильного комитета с привлечением всех профильных учреждений для выработки конкретных рекомендаций в разрешении проблем в этой сфере», — резюмировал Тумгоев.

Также в повестку дня был включен проект закона, регулирующий отдельные вопросы, связанные с реализацией в Ингушетии федерального закона № 489-ФЗ «О молодежной политике в РФ». Об этом доложила руководитель комитета по образованию, культуре и информационной политике Аза Хашиева, пояснив, что законопроект определяет полномочия органов государственной власти республики в сфере молодежной политики и устанавливает формы реализации основных направлений молодежной политики в регионе.

В целях повышения роли личных подсобных хозяйств парламентарии проголосовали за принятие значимого для новых реалий законопроекта «О мерах господдержки по развитию личных подсобных хозяйств в Республике Ингушетия». Член комитета по аграрной политике и природопользованию Ахмет Цороев проинформировал, что для эффективности производства в ЛПХ будут предусмотрены комплексные решения организационных, экономических и социальных условий при поддержке со стороны государства.

Помимо того, в процессе заседания депутаты рассмотрели законопроекты, касающиеся республиканского бюджета, градостроительной и туристской деятельности, образования, взаимодействия органов государственной власти Ингушетии с советом муниципальных образований и аграрной сферы.

В рамках обсуждения законодательных инициатив Хашиева предложила поддержать обращение заксобрания города Севастополя к министру просвещения РФ С. С. Кравцову и министру труда и социальной защиты РФ А. О. Котякову по вопросу внесения изменений в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» в части дополнения его должностью «специалист по организации питания обучающихся». Депутат отметила важность и актуальность инициативы, разработанной в целях дальнейшего совершенствования организации школьного питания.