Настоящим «эпицентром» (так и подмывает сказать — рассадником) средоточия проблем от молодых людей, в последнее время становится Ингушский политехнический колледж в городе Назрани. И связаны они, в основном, с хулиганским вождением автомобилей... Кем бы вы думали? Учащимися этого учебного заведения. Вот, такие у нас «бедные» студенты: в стране экономический кризис, запад душит санкциями, цены на «легковушки» бьют рекорды, а нашим юнцам — хоть бы хны!

Как стало известно газете «Ингушетия» учебное заведение взято под особый контроль сотрудниками Госавтоинспекции республики. Только за один день полицейскими зафиксировано рядом с учебным заведением более 30 правонарушений, по которым придется выплачивать штрафы. В основном, они касаются тонировки. Вместе с тем, «репрессивные» меры чередуются с разъяснительно-воспитательной работой, которую, все таки не списывают со счетов.

Так, сотрудники УГИБДД республики вместе с представителем Общественного совета при МВД Ингушетии Хусейном Амаковым на днях провели встречу со студентами колледжа. Понятное дело, что ребятам внушали уважение к порядку и закону. Проймет ли — бог весть.

— В рамках профилактики правонарушений и снижения аварийности на дорогах республики автоинспекторы, на примерах печальной статистики дорожно-транспортных происшествий побеседовали со студентами данного колледжа, — рассказала нашему корреспонденту старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Ингушетии Зара Ужахова. — Мы попытались разъяснить ребятам, какие последствия возможны из-за несоблюдения элементарных правил и как нужно вести себя на дороге водителям и пешеходам, напомнили о важности повышения культуры поведения всеми участниками дорожного движения, что соблюдение ПДД должно стать жизненным принципом для всех. В ходе встречи студенты задавали вопросы, высказывали свое мнение, интересовались действующим законодательством. На все вопросы учащиеся получили подробные ответы. Уверена, что какую-то пользу такие мероприятия приносят, способствуя росту правосознания молодых участников дорожного движения, формируя у них привычку к ответственному поведению на дороге.

Добавим, что только за первую неделю марта в республике в ДТП погибло два человека и 11 получили ранения различной степени тяжести. В самом маленьком субъекте федерации, согласитесь — это заметные человеческие потери в мирное, казалось бы, время. А вообще, лет десять назад (если не изменяет память) в Сунже, специально для молодых автомобилистов был построен автодром, где они могли выпускать пар и всю лишнюю дурь. Как признались мне госавтоинспекторы, юным лихачам лень туда ездить. Я бы и другую причину назвал: там не получится «отличиться» среди таких же лихачей. Другое дело — привлечь восторженные (чаще возмущенные) взоры окружающих, когда рядом нет конкурентов.