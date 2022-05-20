УФАС

Шаг вперед

В Ингушском УФАС России разработали QR-код, облегчающий подачу жалоб в ведомство

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Ежегодно в антимонопольные ведомства регионов России поступают сотни жалоб от граждан и различных организаций на те или иные нарушения их прав, будь то ограничение конкуренции или же необоснованное ценообразование на товары. В территориальных органах Федеральной антимонопольной службы реагируют на них по-разному, хотя и существуют методические рекомендации по обеспечению своевременного рассмотрения обращений граждан, принятию решений и направлению ответов в установленный срок.

Совершенствуют работу в этом направлении и антимонопольщики нашей республики. Так, отныне подать жалобу в Ингушское УФАС России можно более удобным способом. Каким? Об этом корреспонденту газеты «Ингушетия» рассказал заместитель руководителя управления Рамазан Евлоев.

— Первыми среди территориальных органов мы разработали для граждан QR-код, который в разы облегчит процесс, сэкономит время и позволит, воспользовавшись лишь мобильным телефоном, подать жалобу в несколько кликов, — поделился деталями собеседник. — Сейчас QR-код можно увидеть везде: на витринах магазинов, на этикетках продуктов, на сайтах, визитках, в музеях и т. д. Не воспользоваться подобной возможностью означает упустить шанс облегчить процедуру обращения в антимонопольный орган.

Евлоев уточнил, что данное новшество появилось в Ингушском УФАС России недавно, но за короткий срок новый способ обращения уже получил популярность.

— На сегодняшний день зарегистрировано более десяти обращений, — добавил он. — Мир вокруг нас не стоит на месте, меняется абсолютно все. И если вы сегодня не сделали шаг вперёд, значит, отступили на два шага назад, чего в нашем клиентоцентричном подходе в работе никак нельзя допускать.

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