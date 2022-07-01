Встреча в формате живого диалога

В ингушской прокуратуре выслушали проблемы предпринимателей

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Прокурор республики Андрей Васильченко и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Мурат Хаматханов провели рабочую встречу с бизнес-сообществом.

На встрече присутствовали председатель совета Торгово-промышленной палаты субъекта, замминистра экономического развития, руководитель Ингушского регионального филиала АО «Россельхозбанк», представитель Ингушского отделения Северо-Кавказского банка Сбербанка России, руководитель Фонда поддержки предпринимательства, руководители КФХ.

В ходе встречи, проходившей в формате живого диалога, обсуждены актуальные вопросы в деятельности предпринимателей региона, а также принятые на федеральном и региональном уровнях нормы и требования, направленные на поддержку хозяйствующих субъектов в современных условиях.

Представители бизнеса поднимали вопросы налогообложения, оказания государственной поддержки, увеличения арендной платы, сложности при получении статуса инвестора и получения субсидий в виде грантов для сельхозпроизводителей.

По результатам встречи Васильченко поручил провести проверки по поступившим обращениям, при необходимости принять меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав предпринимателей. Ход и результаты проверок взяты прокурором республики на контроль.

По итогам мероприятия Васильченко сообщил, что встречи прокурора республики с предпринимателями отныне будут проводиться ежемесячно.

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