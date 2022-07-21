Прием будет осуществляться в здании прокуратуры в Назрани на улице Фабричная, 9, и в здании прокуратуры в Магасе на улице Кайсына Кулиева, 1.

В надзорном ведомстве разъяснили, если по поставленному вопросу требуется вмешательство прокурора, то лицо, чье право нарушено, вправе подать на личном приеме письменное обращение.

Согласно статье 7 Федерального закона от 2 мая 2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование госоргана или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии). Следует указать и почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, изложить суть предложения, заявления или жалобы, поставить личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. Письменное обращение должно отвечать указанным выше требованиям, что позволит прокурору своевременно разрешить все поставленные в нем вопросы.

На личном приеме гражданином в обязательном порядке предъявляется паспорт.

Предварительно на прием можно записаться по телефону 8(8734) 55-04-25.