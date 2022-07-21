Прием граждан

Прием граждан

В ингушской прокуратуре выслушают пострадавших от действий коллекторских агентств

0

В целях защиты нарушенных прав и законных интересов граждан при осуществлении микрофинансовыми организациями деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, в том числе с использованием коллекторских агентств, 28 июля с 10 до 13 часов в прокуратуре Назрани и с 14 до 18 часов в республиканской прокуратуре первый заместитель главы надзорного ведомства республики Темур Воробьев проведет личный прием граждан.

Прием будет осуществляться в здании прокуратуры в Назрани на улице Фабричная, 9, и в здании прокуратуры в Магасе на улице Кайсына Кулиева, 1.

В надзорном ведомстве разъяснили, если по поставленному вопросу требуется вмешательство прокурора, то лицо, чье право нарушено, вправе подать на личном приеме письменное обращение.

Согласно статье 7 Федерального закона от 2 мая 2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование госоргана или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии). Следует указать и почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, изложить суть предложения, заявления или жалобы, поставить личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. Письменное обращение должно отвечать указанным выше требованиям, что позволит прокурору своевременно разрешить все поставленные в нем вопросы.

На личном приеме гражданином в обязательном порядке предъявляется паспорт.

Предварительно на прием можно записаться по телефону 8(8734) 55-04-25.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За II квартал текущего года в Ингушетии в 20 семьях родились близнецы
Главе Ингушетии представили нового начальника центра спецсвязи и информации ФСО в регионе
У ранее судимого за убийство жителя Ингушетии изъяли около 300 граммов мефедрона
Житель Ингушетии проведет два месяца под стражей за ножевые ранения бывшей супруги
Первый туристический форум «Армхи-2022» пройдет в горной Ингушетии по инициативе «Деловой России»
В сельском поселении Нестеровское Ингушетии на 8 часов отключат свет
В Ингушетии при участии СОБР Росгвардии пресечены противоправные действия
В Ингушетии ожидаются ливни, град и шквал до 25 метров в секунду
Энергетики Ингушетии прошли обучение по использованию средств индивидуальной защиты
В Ингушетии будут проходить съемки фильма-мюзикла «Бременские музыканты»
Руководитель УФССП по Ингушетии проведет выездной прием граждан

Главное

Яндекс.Метрика

 