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Правильный учет преступлений

В ингушской прокуратуре заслушали информацию о работе ведомства в сфере уголовно-правовой статистики за 2021 год

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В Магасе под председательством заместителя прокурора республики Гирихана Хазбиева прошло заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременного и правильного учета преступлений.

В заседании, помимо представителей прокуратуры республики, приняли участие представители министерства внутренних дел по региону, управления Федеральной службы безопасности и следственного управления СКР.

Участники обсудили результаты работы по исполнению задач, ранее поставленных на заседаниях рабочей группы, актуальные вопросы обеспечения правильного учета преступлений и лиц их совершивших, обеспечения достоверности данных федерального статистического наблюдения, выработали общие подходы для устранения имеющихся недостатков.

Отмечено, что по итогам взаимодействия в рамках межведомственной рабочей группы, а также по результатам принятых мер прокурорского реагирования произведена корректировка и актуализация сведений с восстановлением на учете 415 преступлений прошлых лет.

На совещании заслушана информация прокуратуры республики об итогах работы в сфере уголовно-правовой статистики за 2021 год. Выявлено 2327 нарушений (за 2020 год — 2793), количество выявленных нарушений снизилось на 16,7%. Из указанного числа 1934 нарушения были допущены при учете преступлений и иных объектов учета, в том числе 929 фактов нарушения сроков представления документов первичного учета. Предотвращено занижение суммы причиненного материального ущерба на 29 млн руб., предотвращено необоснованное завышение сведений о добровольном возмещении материального ущерба на сумму 12 млн руб.

По результатам принятых прокуратурой мер за 2021 год обеспечен учет в информационном центре сведений о судебных решениях по уголовным делам в отношении 322 обвиняемых.

Решением межведомственной рабочей группы запланированы мероприятия, направленные на обеспечение достоверности данных федерального статистического наблюдения, осуществление взаимодействия, выработку совместных предложений для решения проблемных вопросов.

 

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