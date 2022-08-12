Акция

Популяризация истории народа

В ингушской столице организовали акцию по сбору книг для этномузея

0

Власти столицы республики Магаса проинформировали горожан о проведении городской акции «Подари книгу этнографическому музею истории ингушского народа», об этом газете «Ингушетия» сообщили в администрации муниципалитета.

«К участию в акции приглашаются все желающие старше восьми лет, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Фонд этнографического музея истории ингушского народа пополняется из книг художественных, научно-популярных, энциклопедических, исторических изданий, в том числе и газетных. Книги принимаются в хорошем состоянии, на безвозмездной основе, а количество изданий, подлежащих дарению, не ограничено», — пояснили в пресс-службе.

По словам собеседника издания, подаренные книги отмечаются надписью с указанием фамилии дарителя или наименования организации.

Активным участникам будут выставлены баллы (за 1 книгу — 1 балл) и вручены почетные грамоты мэра Магаса, а также ценные подарки.

Целью акции служат формирование книжного фонда этнографического музея истории ингушского народа, повышение культуры чтения среди населения и популяризации истории Ингушетии. Подведение итогов и награждение победителей пройдет 31 декабря 2022 г.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Медики-волонтеры из Ингушетии получили гранты на сумму 1,6 млн рублей
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка «Юбиляры августа»
В Ингушском госуниверситете объявлен дополнительный набор на бюджетные места
Махмуд-Али Калиматов поздравил автора романа-эпопеи «Ингуши» Иссу Кодзоева с днем рождения
Ингушский боксер-профессионал Али Измайлов одержал победу над американцем Эриком Мургия
В сельском поселении Гейрбек-Юрт Ингушетии организован подвоз воды
Правоохранители Ингушетии и общественник в летнем лагере рассказали ребятам о буднях полицейских
Четверо жителей Ингушетии предстанут перед судом по обвинению в терроризме
В Ингушетии состоялась акция «Росгвардия. Страницы Победы: Сталинград»
Глава Ингушетии поздравил юношей и девушек с международным Днем молодежи
В мэрии Назрани Ингушетии обсудили способы управления многоквартирными домами

Главное

Яндекс.Метрика

 