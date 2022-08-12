«К участию в акции приглашаются все желающие старше восьми лет, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Фонд этнографического музея истории ингушского народа пополняется из книг художественных, научно-популярных, энциклопедических, исторических изданий, в том числе и газетных. Книги принимаются в хорошем состоянии, на безвозмездной основе, а количество изданий, подлежащих дарению, не ограничено», — пояснили в пресс-службе.

По словам собеседника издания, подаренные книги отмечаются надписью с указанием фамилии дарителя или наименования организации.

Активным участникам будут выставлены баллы (за 1 книгу — 1 балл) и вручены почетные грамоты мэра Магаса, а также ценные подарки.

Целью акции служат формирование книжного фонда этнографического музея истории ингушского народа, повышение культуры чтения среди населения и популяризации истории Ингушетии. Подведение итогов и награждение победителей пройдет 31 декабря 2022 г.