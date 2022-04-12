С установлением постоянных положительных температур воздуха сезонные работы по нанесению дорожной разметки стартовали и в самом молодом в регионе городе Сунже. Сейчас мероприятия проводятся в центральной части населенного пункта. Как правило, её наносят на основных транспортных артериях, улицах, пешеходных переходах, рядом с соцобъектами.

На перекрестке Калинина и Висаитова люди в оранжевых жилетах на специальной разметочной машине появились после 11 часов, когда транспортный поток значительно увеличивается. Это один из самых загруженных участков на территории муниципального образования. Но, судя по всему, такое обстоятельство рабочие не учли, впрочем, как обычно. А зря, ведь это создает неудобства, дополнительные трудности для спешащих по своим делам автомобилистам, опасно и для самих часто «радующих» участников дорожного движения рабочих.

Возникают аварийные ситуации из-за того, что водителям, объезжая обновляемый участок, приходится выезжать на встречную полосу движения. В этом месте сегодня образовались пробки, водители начали сигналить, резко тормозить. Невольно сам стал свидетелем этой удручающей ситуации. Сунженцев возмущало, что разметка на самых загруженных улицах города обновляется в час пик. Почему-то именно в это время появляется необходимость в ее нанесении.

Дорожные работы в крупных городах страны, в том числе и в Москве, проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволяет избежать длительного ограничения движения. Для разметки проезжей части там используется холодный пластик и термопластик, сверху наносят специальные микроскопические стеклошарики для усиления светоотражающего свойства линий.

Остается пожелать нашим водителям терпения и сдержанности, достойно преодолевать последствия просчетов ответственных лиц.