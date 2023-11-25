Сопровождал правоохранителей и корреспондент газеты «Ингушетия. Первым адресом для нас стал гостеприимный дом сержанта Пятимат Дотмурзиевой, являющейся матерью четырех детей. Вместе с мужем супружеская чета проходит службу в территориальном органе.

— Счастье для меня — это когда на работу идёшь с удовольствием, а домой возвращаешься с радостью, — признается Пятимат. — Главное в семье — царящие в доме мир и взаимопонимание, чтобы дети чувствовали любовь окружающих родных, веру, что их поддержат в любой ситуации. А еще, немаловажен пример родителей: ведь дети подражают им, идут по их стопам, являются, своего рода, продолжателями их жизни, судьбы...

В теплой обстановке гости посмотрели семейный альбом и архивные видеозаписи, поделились впечатлениями.

Затем наша делегация постучалась в дом начальника отдела правового обеспечения полковника полиции Аллы Лисицкой, двери которой она радостно распахнула для нас. Кстати, дочь офицера с красивым именем Лиора учится во втором классе и, в качестве хобби изучает ингушский язык.

— Я с большим интересом изучаю языки и очень хочу знать в совершенстве ингушский, — рассказала нам Лиора. — Каждый язык даёт возможность погрузиться в удивительную, индивидуальную культуру его народа, заглянуть в его прошлое, которое неразрывной нитью связано с настоящим.

В День матери для самого любимого человека — мамы, девочка продекламировала стихотворение о матери на ингушском языке и подарила самому родному человеку букет роз.

Далее мы пообщалась со страшим психологом ОМОН «Беркут-Юг» майором полиции Хасаном Даурбековым. Мать офицера, увы, скончалась в 2015 году и, он лучше чем кто либо знает, каким незаменимым и родным человеком для каждого из нас является мама. Хасан зачитал гостям стихи собственного сочинения, подчеркнув, что старается разделить боль матерей погибших сослуживцев, поддерживать их, навещать по мере возможности.

— Я преклоняюсь перед всеми матерями, — сказал Хасан. — Хочу, чтобы каждая них ежедневно слышала слова любви и благодарности от родных, чтобы их сердца были согреты нежностью любимых людей. Желаю, чтобы матери никогда не видели беды своих детей. В канун праздника желаю им крепкого здоровья и долгих лет жизни.