Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии, в рамках мероприятия по предварительной оценке текущего состояния хозяйств обращалось особое внимание на общую площадь обрабатываемого земельного участка и его ухоженность, богатство сада и огорода, разнообразие плодовых деревьев, ягодных кустарников и овощных культур.

Приём заявок на участие в конкурсе «Лучшее подсобное хозяйство Республики Ингушетия» продлён до 15 июля 2022 года.

Принять участие в нём может каждый, кто ведёт личное подсобное хозяйство. Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе проведут оценку и отбор участников на территориях муниципальных образований для последующего включения их в число участников второго этапа. На втором этапе проводится оценка участников второго этапа для определения победителей.

Заявки принимаются органами местного самоуправления в письменном виде с приложением фото- или видеоматериалов. Для участия в первом этапе конкурса граждане представляют в администрацию анкету, согласованную с администрацией сельского поселения или городского округа с приложением следующих документов:

1. Характеристика личного подсобного хозяйства (в произвольной форме) с приложением фото и видео;

2. Выписка из похозяйственной книги, полученная не позднее 12 месяцев даты подачи анкеты конкурс;

3. Копия документа, подтверждающего наличие земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, зарегистрированного и оформленного в установленном порядке;

4. Справка о составе семьи, полученная в администрации муниципального образования.

Специальная комиссия определит лучшие из представленных хозяйств. Обладатель первого места получит 500 тысяч рублей, второго — 300 тысяч, третьего — 200 тысяч, а последующие 20 участников — по 50 тысяч рублей.

Жителям Карабулака по всем вопросам, касающимся данного конкурса, рекомендуют обратиться в отдел экономики, торговли и сельского хозяйства администрации и по телефону 8 (873) 444-41-56.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе Главы и правительства региона, призовой фонд сформирован за счет средств Национального фонда развития Ингушетии.

Состязания проводятся по инициативе руководителя региона Махмуд-Али Калиматова, который заявил, что помощь от государства будут получать те, кто реально трудится в огородах, на приусадебных участках.

В мае ингушский парламент принял закон о мерах господдержки развития личных подсобных хозяйств для повышения занятости и улучшения материального положения сельского населения.

Он предусматривает меры господдержки, содействие владельцам ЛПХ в приобретении кормов, поголовья крупного и мелкого рогатого скота, семян и посадочного материала, средств защиты растений, а также оказание информационно-консультационных услуг.