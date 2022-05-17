«Это важный вопрос, касающийся репутации региона и наших выпускников. Эта ситуация была запущена, но последние два года ЕГЭ в регионе проходил без замечаний. И это обнадеживает. Я хотел бы, чтобы такой же благоприятный результат был у нас и в этом году», — отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе обсуждения темы.

Он акцентировал внимание руководителя Минобразования на том, что региону в первую очередь нужны специалисты технических профессий: инженеры, IT-специалисты, а также хорошие врачи и педагоги.

«В одном из своих недавних выступлений, в том числе и в своем Послании к Федеральному собранию, глава государства Владимир Путин неоднократно это отмечал. Нам нужны инженеры, информационные технологии, нужны профессиональные медики, учителя. И поэтому акцент в школах должен быть сделан на таких школьных предметах, как химия, биология, математика, физика. А еще на воспитании подрастающего поколения. Это тоже очень важный момент в педагогической работе», — заявил Калиматов.

Министр образования Эсет Бокова проинформировала участников совещания, что подготовка к ЕГЭ идет в соответствии с федеральными и нормативными актами, регламентирующими проведение итоговой аттестации выпускников.

«В период с 26 мая по 2 июля 2022 года в Ингушетии пройдет основной этап ЕГЭ в 9 пунктах проведения экзаменов. На сегодняшний день заявлено 2436 участников. Большая часть — это выпускники текущего года, 254 заявителя — это дети с ограниченными возможностями здоровья, остальные — выпускники среднего профессионального образования, выпускники прошлых лет и те, кто не завершил обучение в предыдущие годы», — перечислила министр категории участников ЕГЭ.

По словам Боковой, процесс сдачи экзаменов будет обеспечен всеми необходимыми условиями: на всех пунктах будет организована медицинская служба, будет организовано общественное наблюдение за мониторингом проведения ЕГЭ федеральными общественными наблюдателями из других субъектов РФ в количестве 25 человек.

В управлениях образования муниципальных районов и городских округов работает служба психологической поддержки для выпускников, телефон горячей линии, ежедневно обновляется информация на сайтах министерства и регионального центра обработки информации.

«Для более эффективной работы и соблюдения сроков подготовки специалистов, привлекаемых к ЕГЭ, в текущем году проходит дистанционное обучение более 1000 работников системы образования на учебной платформе Федерального центра тестирования», — отметила Бокова.

Кроме того, работа конфликтной комиссии и рассмотрение апелляций будет осуществляться с привлечением федеральных экспертов предметных комиссий.

«Ингушетия организационно и технологически готова к проведению основного этапа ЕГЭ в 2022 году», — резюмировала работу министерства Бокова.

Глава Ингушетии еще раз обратил внимание на качество обучения, подчеркнув, что выпускник также является лицом региона и его уровень знаний должен быть высоким.