«Ситуация в регионе не из простых, за решение этих вопросов мы должны взяться жестко, и времени у нас на это совсем мало. К середине июня уже должны быть готовы конкретные предложения», — заявил он.

В свою очередь министр энергетики и ЖКХ Умар Султыгов проинформировал членов рабочей группы, что при существующем состоянии электросетевого хозяйства, стабильное электроснабжение потребителей республики не может быть обеспечено.

«Имеющееся состояние сетей на фоне значительного роста электропотребления не позволяет обеспечить требуемую надежность и качество электроснабжения потребителей, что выражается в частых сбоях и перепадах напряжения. Только лишь в апреле текущего года было произведено около 20 отключений в связи с плановыми и аварийными работами. В большинстве населённых пунктов республики напряжение в электрической сети составляет от 130 до 160 киловольт», — сообщил министр.

Султыгов считает, что изношенное состояние электросетевого комплекса становится причиной потерь в сетях. А это в свою очередь отрицательно влияет и на процесс обеспечения сборов за потреблённую электроэнергию, создает социальную напряженность среди населения региона.

«По итогам 2021 года отпущено в сеть 878,5 млн кВт. ч, фактические потери электроэнергии составили 34,94%. В связи с ростом строительства объектов социальной сферы и индивидуального жилищного строительства, а также развитием малого и среднего предпринимательства, годовые объемы потребления электрической энергии в республике растут с каждым годом. В течение последних пяти лет объем потребления электроэнергии на территории Ингушетии вырос на 27%, что требует реконструкции существующих электрических сетей и ввода новых трансформаторных мощностей, их отсутствие создает серьезные инфраструктурные ограничения для социально-экономического развития республики», — подчеркнул Султыгов в своем докладе.

При этом он отметил, что, несмотря на общую ситуацию, показатель по износу оборудования все же начал падать благодаря работе по снижению потерь в электросетях, находящихся на балансе филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго». Так, по итогам технического аудита в 2019 году, износ оборудования составлял более 70%, на 1 декабря 2021 года составил 29%.

По словам министра энергетики, в рамках программы снижения потерь электроэнергии планируется строительство и реконструкция сетей 10-0,4 кВ в Малгобекском, Назрановском, Магасском районах, а именно 7 фидеров — 10 кВ, и 107 объектов — ВЛ 0,4 кВ. Срок реализации программы — 31 октября 2022 года. По итогам выполнения программы будет реконструировано 2 451 шт. стоек и 174,8 км самонесущих изолированных проводов (СИП). На сегодняшний день выполнено работ по реконструкции 1798 шт. стоек (73,4% от плана), 149,1 км СИП (85,3% от плана).

Также утверждена программа модернизации и повышения надежности электроснабжения, которая включает в себя мероприятия по реконструкции 6 объектов ВЛ 110 кВ и 12 объектов ВЛ 35 кВ с заменой опор и провода по всей длине реконструируемых высоковольтных линий, общий объем финансирования в рамках программы составит более 13 млрд рублей. Идет строительство подстанции 110/35/10 «Плиево Новая».

Развитие систем газоснабжения и газификации также является одним из наиболее приоритетных направлений деятельности. Газораспределительная система включает газораспределительные сети общей протяженностью 3017,91 км и пункты редуцирования газа — 790 ед. А уровень газификации в республике составляет 79%. На сегодняшний день газифицировано 64 522 индивидуальных домовладения, и квартиры в том числе.

Благодаря достигнутой договоренности Главы Ингушетии Калиматова с председателем правления ПАО «Газпром» Миллером, подписана программа развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы, которая предусматривает мероприятия по строительству объектов газификации. В результате ее реализации планируется создать возможность для увеличения поставок газа действующим потребителям и подключения новых.

В связи с жалобами физических лиц в прокуратуру на повышение норматива газа одномоментно на 27,7%, министерство промышленности и цифровизации провело проверку и пришло к заключению, что изменение норматива по газоснабжению в настоящее время не представляется возможным по ряду объективных причин, одна из которых увеличение в первом квартале текущего года нормативов по электроэнергии.

«Пересмотр нормативов потребления газа в сторону увеличения в первом квартале 2022 года приведет к росту предельных индексов совокупной платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Указом Главы региона от 13 декабря 2021 года № 200», — обосновал выводы министр Бадма Дорджиев.

Подводя итоги совещания, Калиматов потребовал обратить особое внимание на работу по инвентаризации и консолидации бесхозных объектов электросетевого комплекса.

«Работа эта должна проводиться самым тщательным образом, чтобы мы могли уже предметно обсуждать проблемы ТЭК и принимать реальные решения. Мне нужны подробные справки по объектам ТЭК в каждом муниципальном образовании, вплоть до таких деталей, как количество установленных счетчиков света, газа, воды, количество моек в населенных пунктах и объемы потребляемой ими воды и электричества, и многое другое», — подчеркнул Глава.

Калиматов дал поручение правительству требовать от муниципалитетов еженедельного отчета о работе, проделанной в этом направлении.