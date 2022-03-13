В своем докладе на заседании коллегии министр Иса Татиев подчеркнул, что приоритетными задачами МЧС республики на 2022 год остаются завершение работ, связанных с созданием региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО), совершенствованием материально-технической базы аварийно-спасательной службы региона. Также будет продолжено внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», восполнение резервов материально-технических ресурсов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Реализация упомянутых мероприятий позволит существенно повысить защищенность населения и территорий от ЧС.

Министерство продолжает и деятельность по совершенствованию нормативно-правовой базы в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС. За 2021 год подготовлено и направлено в правительство Ингушетии 24 проекта нормативно-правовых актов. Основные усилия ведомства были направлены на реализацию государственной программы субъекта «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности».

«Позвольте поблагодарить вас за участие в подведении итогов нашего ведомства, а также за повседневное внимание, уделяемое министерству. Своим коллегам хотелось бы сказать, что, несмотря на все сложности, мы достойно справились со всеми поставленными в 2021 году задачами», — сказал Татиев, обращаясь к почетным гостям и подчиненным.

Завершая мероприятие, министр отметил, что сотрудники республиканского МЧС готовы к выполнению задач по защите населения и территорий, объектов экономики и инфраструктуры от ЧС.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в январе этого года по указу Главы республики Махмуд-Али Калиматова управление региона по обеспечению деятельности по защите населения и территории от ЧС переименовано в министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.

В составе правительства новое министерство стало пятнадцатым.

Решение о преобразовании ведомства руководством субъекта принято в рамках работы по совершенствованию структуры исполнительных органов государственной власти.

Свою работу на посту главы уже нового министерства продолжит бывший руководитель ГУП «Дирекция по строительству» при МЧС Иса Татиев. Исполняющим обязанности начальника управления по обеспечению деятельности по защите населения и территории от ЧС он был назначен Калиматовым в середине марта минувшего года.

Перед Татиевым поставлены задачи по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Результатом реализации проекта в Ингушетии должно стать как сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, так и снижение общего числа нарушений ПДД.