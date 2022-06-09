Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, 6 июня на регион обрушились сильные ливни с градом и шквалистый ветер. Сотрудники министерства в оперативном порядке провели все мероприятия, задействовав все имеющиеся ресурсы.

«Силами поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы проведена работа по откачке воды и водной массы из частных домовладений, подвальных помещений многоквартирных домов и соцобъектов региона», — сказал собеседник издания.

По его информации, в общей сложности к ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий было привлечено 6 единиц специализированной техники, 4 водяных насоса для откачки воды и водной массы (помпа) и 5 аварийно-спасательных машин, 23 работника спасательной службы.

«В связи с тем, что к таким обильным осадкам мы подготовились заранее, сформировали необходимое количество отрядов для своевременного реагирования по ликвидации последствий обильных осадков, подготовили технику, взяли на контроль самые проблемные участки, то таких больших и серьезных последствий нам удалось избежать», — отметил в ходе совещания Иса Татиев, министр по делам гражданской обороны и ЧС республики.

В ведомстве отметили слаженную и оперативную работу службы «112». За несколько часов непогоды операторами принято 2822 звонка.

«К сожалению, в такой ситуации были звонки из категории «А когда будет свет?». Такой мощный поток звонков отвлекает персонал службы от выполнения конкретных, более важных задач. Но главное — перегружает телефонные линии, и люди, нуждающиеся в оперативной помощи, не могут вовремя дозвониться спасателям. Просим население с пониманием отнестись и помнить, что занятость линии оператора может задержать оказание помощи человеку, реально нуждающемуся в ней, и привести к серьезным последствиям», — сказал представитель пресс-службы.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что спасатели, которые занимались непосредственно ликвидацией последствий непогоды, выкачивали дождевую воду из электрической подстанции в Магасе, а также на улице Мальсагова, затопленной из-за сильного ливня.

Бригады выезжали и на другие объекты, в том числе и в перинатальный центр в Назрани. Спасатели выкачивали накопившуюся воду из подвалов медучреждения и лифтовых шахт. Кроме того, непогода спровоцировала несколько автомобильных аварий на трассах, ликвидацией последствий которых занимались спасательные отряды ведомства.

Как сообщили в мэрии Сунжи, в связи с неблагоприятными погодными условиями в городе была приостановлена подача электроэнергии.

В части отключения оказалась улица Харланова, на которой расположена водонасосная станция, обеспечивающая водоснабжение в городе. Без электроэнергии насосная станция, как известно, не функционирует. После восстановления электроснабжения власти возобновили подачу питьевой воды.

По информации Главы республики Махмуд-Али Калиматов, сильный ураганный ветер и ливень с градом днем 6 июня стали причиной аварий на линиях электропередачи. В некоторых населённых пунктах даже пришлось отключить и газоснабжение.

Разыгравшаяся стихия в некоторых местах повалила заборы, пробила или сорвала часть крыши в частных домах. Нанесенный ущерб будет еще уточняться. Все аварийные службы работали в авральном режиме, чтобы оперативно устранить последствия стихии, отметил Калиматов.

Вопрос устранения последствии стихии Глава Ингушетии держал на личном контроле. Подача света, газа и воды восстанавливалась поэтапно.

Как сообщали нашему изданию в пресс-службе Главы и правительства, из-за сильного ливня и подтопления трансформаторных подстанций прерывалось электроснабжение в населённых пунктах, в том числе Магасе, Насыр-Кортском округе Назрани. На поврежденных участках работали аварийные бригады энергетиков.

С такими же проблемами сталкивались и жители Назрани. Основной удар стихии пришелся именно на этот город. В работе были задействованы все ответственные службы, спасатели, администрации городов и районов. Погибших и пострадавших нет.