— Сегодня граждане вынуждены на протяжении нескольких месяцев обивать пороги разных инстанций только для того, чтобы оформить земельный участок, — подчеркнул он в беседе с нашим корреспондентом. — Однако мытарства на этом не заканчиваются: дальше ещё на протяжении нескольких недель людям приходится оформлять непосредственно домовладение. Наша задача заключается в упрощении этой процедуры, чтобы жители в первую очередь сами были заинтересованы в этом. Речь идёт не только о старом жилом массиве, но и районе новостроек, получившем в народе название «за каналом», где уже проживают сотни семей.

По словам Евлоева, он поручил разработку проекта по созданию единого окна своему первому заместителю Мусе Темурзиеву, который уже представил ему на согласование предварительный вариант работы в этом направлении.

— Создание единого механизма особенно актуально сейчас, когда в период реализации программы догазификации населения городские власти столкнулись с тем, что множество домов и даже участков под ними не оформлены, — отметил глава Назрани. — В итоге, город не только не может участвовать в программе газификации населения, но и в других не менее важных федеральных проектах, которые позволят улучшить городскую инфраструктуру.

Добавим, что единый механизм по принципу одного окна — это упрощенный вариант получения документов на земельные участки и на объекты капитального строительства. Суть данного механизма заключается в том, что заявитель (физическое или юридическое лицо) вправе одновременно сдать документы для постановки недвижимости на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права.