«Диктант на тему событий Второй Мировой войны можно будет написать в школах города Назрани, Магаса, Сунжи, Малгобека, а также Назрановского, Сунженского, Малгобекского и горного Джейрахского районов», — сказал представитель пресс-службы.

Как отметил собеседник издания, мероприятие проводится в форме тестирования, участникам необходимо ответить на 25 вопросов в течение 45 минут. Стать участником акции можно, обратившись на ближайшую площадку и зарегистрировавшись на сайте диктантпобеды. рф (участник дает согласие на обработку персональных данных). Адрес ближайшей площадки можно найти там же и на официальных сайтах организаторов в сети Интернет.

По мнению министра образования и науки Ингушетии Эсет Боковой, диктант Победы — отличная возможность не только оценить свои знания по событиям Великой Отечественной войны, но и прекрасный повод, чтобы вспомнить о том, как мужественно и самоотверженно защищали наши соотечественники страну от врага, отдать дань памяти и уважения поколению победителей.

Акция проводится для привлечения широкой общественности к изучению истории ВОВ и Второй мировой войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. Акцию организуют «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы».

«Диктант Победы» впервые состоялся в 2019 году, участие в акции тогда приняли более 150 тыс. человек.