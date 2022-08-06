Акция

Дань уважения поколению победителей

В Минобрнауки Ингушетии назвали дату проведения «Диктанта Победы»

0

Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы» пройдет 3 сентября на базе 41 школы республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства образования и науки региона.

«Диктант на тему событий Второй Мировой войны можно будет написать в школах города Назрани, Магаса, Сунжи, Малгобека, а также Назрановского, Сунженского, Малгобекского и горного Джейрахского районов», — сказал представитель пресс-службы.

Как отметил собеседник издания, мероприятие проводится в форме тестирования, участникам необходимо ответить на 25 вопросов в течение 45 минут. Стать участником акции можно, обратившись на ближайшую площадку и зарегистрировавшись на сайте диктантпобеды. рф (участник дает согласие на обработку персональных данных). Адрес ближайшей площадки можно найти там же и на официальных сайтах организаторов в сети Интернет.

По мнению министра образования и науки Ингушетии Эсет Боковой, диктант Победы — отличная возможность не только оценить свои знания по событиям Великой Отечественной войны, но и прекрасный повод, чтобы вспомнить о том, как мужественно и самоотверженно защищали наши соотечественники страну от врага, отдать дань памяти и уважения поколению победителей.

Акция проводится для привлечения широкой общественности к изучению истории ВОВ и Второй мировой войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. Акцию организуют «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы».

«Диктант Победы» впервые состоялся в 2019 году, участие в акции тогда приняли более 150 тыс. человек.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии при опрокидывании «Лады-Приоры» погиб водитель
Сильнодействующие вещества изъяты правоохранителями у двух жителей Ингушетии
В Ингушетии разработали проект внедрения родного языка в сервис «Яндекс. Переводчик»
Житель Ингушетии подозревается в даче взятки полицейскому
Специалисты НБ Ингушетии стали победителями регионального этапа антикоррупционного конкурса
В Ингушетии школьники почтили память российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны
200 мешков мусора собрали волонтеры вдоль реки Асса в Ингушетии
В Ингушетии готовят к выпуску репертуарную книгу музыкальных произведений Раи Евлоевой
Два населенных пункта Ингушетии получат свыше 1,1 тыс. новых учебных мест к 2024 году
Сотрудники центра «Молодой патриот» провели в детских лагерях Ингушетии спортивные мероприятия
Энергетики вернули в Ингушетии украденные киловатты почти на 63 млн рублей

Главное

Яндекс.Метрика

 