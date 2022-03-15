С докладом об итогах деятельности регионального Минобрнауки за 2021 год выступила министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова. Руководитель ведомства доложила о том, что благодаря реализации национального проекта «Демография» в прошлом году в республике открыли 18 дошкольных учреждений на 3960 мест. В регионе активно реализуется национальный проект «Образование».

Так, в рамках этого проекта в 2021 году в 12 школах республики открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Также в 8 школах республики отремонтированы спортивные залы, установлены площадки для занятий физкультурой и созданы спортивные клубы по различным направлениям. В рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в 2021 году на базе Института повышения квалификации работников образования республики создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Руководитель Минобрнауки региона отметила, что в настоящее время 100 процентов учащихся начальных классов обеспечены горячим питанием. Особое внимание уделяется внедрению родительского контроля за организацией питания в школах. Создан Штаб общественного родительского контроля при министерстве.

В связи с необходимостью обеспечения учебниками всех учащихся 1-11 классов ведомством в 2021 году была проведена работа по закупке дополнительной учебной литературы.

Результаты государственной итоговой аттестации показывают положительную динамику — впервые за весь период проведения ЕГЭ — 24 стобалльных работ, которые прошли региональную и федеральную перепроверку. Результаты от 90 баллов и выше получили — 322 участника, от 80 баллов и выше — 658 человек.

Говоря о системе среднего профессионального образования, министр отметила, что в 2021 году состоялся Чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» более чем по 50 компетенциям.

С 4 по 7 февраля 2021 года прошёл открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Работа Чемпионата проведена на 15 площадках с участием более 170 участников и 15 сертифицированных экспертов.

С целью обеспечения непрерывного повышения квалификации и развития профессионального мастерства педагогов в 2021 году по программам дополнительного профессионального образования повысили квалификацию 3680 руководящих и педагогических работников.

Совместно с Академией Минпросвещения России по направлениям «Учитель будущего», «Школа современного учителя», «Кванториум», «Точка роста», «Школа новых технологий», «Тьюторское сопровождение ЦНППМ» на федеральных площадках обучено около 2000 работников образования.

Содокладчиком руководителя ведомства стал заместитель министра образования и науки Ингушетии Ахмед Парагульгов, который рассказал о результатах деятельности в сфере дополнительного образования по итогам 2021 года.

В 2021 году реализован комплекс мер по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей, что позволяет осуществлять всю работу в системе дополнительного образования в автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного образования».

в 2021 году Ингушетии впервые приняла участие в федеральном проекте «Билет в будущее», где 1500 детей смогли пройти онлайн-диагностику и более 600 детей получили возможность посетить различные предприятия и производства Республики.

Заключено соглашение о сотрудничестве и сформирована дорожная карта по запуску образовательного проекта «Яндекс. Лицей» в регионе по обучению школьников программированию. В настоящее время на платформе «Яндекс. Лицей» проходят обучение 18 педагогов и в сентябре текущего года планируется организация образовательного процесса и открытия площадок на базе 3 образовательных организаций Республики Ингушетия.

В заключение министр образования и науки поблагодарила присутствующих за внимание и добавила, что министерством на 2022 год обозначены цели, которые помогут добиться решения основной задачи — повышение качества образования. Акцент сделан на профессиональной переподготовке педагогических кадров.

Коллегией Минобрнауки Ингушетии единогласно принята публичная декларация целей и задач на 2022 год.