Замминистра обратился к присутствующим с приветственным словом, отметив, что конкурс является особо значимым и популярным в линейке профессиональных состязаний среди педагогов профессиональных образовательных учреждений.

«Ваш выход в региональный тур конкурса — уже является доказательством того, что вы совершенствуетесь в своем мастерстве и не останавливаетесь на достигнутом. Желаю вам не растерять свою любовь к профессии и дальше работать с присущим вам всем энтузиазмом», — сказал заместитель министра образования и науки региона.

Дудургов вручил победителю и лауреатам конкурса почетные грамоты Министерства образования и науки Республики Ингушетия.

Первое место заняла мастер производственного обучения по направлению «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» Марина Леймоева, второе — Лилия Гогиева, преподаватель агрономических дисциплин Назрановского аграрного техникума, третье место поделили между собой мастер производственного обучения по профессии «Поварское дело» Тамара Арчакова и заведующий мастерской «Электромонтаж» Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа Григорий Плешаков.

Целью данного конкурса является поддержка талантливых мастеров и преподавателей, повышение престижа педагогической профессии и распространение педагогического опыта.

Стоит отметить, что победитель регионального этапа конкурса «Мастер года» Марина Леймоева представит нашу республику на заключительном третьем этапе, который пройдет в сентябре текущего года в Екатеринбурге.