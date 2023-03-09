Лидия Оздоева является единственным в своем роде мастером прикладного искусства, которая создает картины из рыбьей кожи. Она непрофессиональный художник, хотя всю жизнь занималась творчеством: работала в школе художником-оформителем, преподавала в колледже сервиса и быта г. Назрани предмет «История стилей».

Родилась 17 января 1974 года в городе Кокчетаве Казахской ССР. Окончила профессиональный колледж по специальности «портной-закройщик» в городе Назрани. Работает в различных жанрах декоративно-прикладного искусства, но особое место в ее творчестве занимает техника «коллаж».

Проект реализуется в рамках федеральной программы социальной поддержки молодежи для повышения доступности организаций культуры «Пушкинская карта».

Презентация проекта «Полдник с художником» вызвала море положительных эмоций, интересных открытий и неожиданных признаний.

— На самом деле очень интересный проект, — говорит художница Лидия Оздоева. — Хочется поблагодарить сотрудников музея за хорошую организацию. Они очень постарались. Создали уют, творческую атмосферу для общения. Встреча была насыщенной и полезной. Затронули много интересных тем. Собравшимся провели экскурсию по музею. Особенно полезна встреча для раскрытия скрытых талантов. У нас очень много творческих людей. Одни могут в силу тех или иных обстоятельств раскрыть свои таланты, а многие остаются в тени. А когда соприкасаешься с прекрасным, хочется творить. Это тот самый случай.

С этим мнение нельзя не согласиться. На открытии новых выставок зритель, конечно, знакомится с творчеством художников и мастеров, но в тёплой атмосфере, за чашечкой чая, художник максимально взаимодействует с гостями. Раскрывает некоторые секреты творческого процесса, популяризует искусство. Как и ожидали организаторы проекта, несмотря на свою популярность, Лидия Оздоева, благодаря непринуждённой атмосфере общения раскрыла совершенно новые грани своей личности, своего творческого пути.

— Такие интересные встречи с художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства, как уже именитыми, так и начинающими, в музее будут проходить ежемесячно, — отметила куратор проекта, научный секретарь музея ИЗО Светлана Плиева. — Уверены, что проект «Полдник с художником» непременно будет способствовать привлечению интереса к искусству и привлечению в музей посетителей разного возраста.

Надо отметить, что Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия проводит колоссальную работу, способствующую формированию культурно-духовного потенциала в обществе. Музей даёт дорогу талантливым людям, содействует популяризации их творчества, внедряет новые проекты. Среди реализованных проектов много интересных идей, воплощённых совместно с художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства, известными своими уникальными талантами и достигшими определённых высот в сфере искусства. Основная цель проектов — повышение интереса к культурному прошлому и настоящему нашего народа.

В свою очередь участники проекта отметили, что встреча с художницей Лидией Оздоевой стала настоящим праздником. Они узнали много интересного о жизни и творчестве художницы в тёплой, непринуждённой обстановке общения. Помимо прочего, каждый посетитель с пользой провёл время в музее, открыл для себя что-то новое и интересное.

Напомним, что полный выпуск первого «Полдника с художником» желающие могут смотреть в программе Элизы Барахоевой «Культура» в воскресенье, 12 марта, в 19:30 на телеканале НТРК «Ингушетия».