Среди участников войны много семей, в которых из поколения в поколение передается военное дело, и потомки идут по стопам своих предков. Таких семей у нас немало, в том числе и семья Базгиевых.

Спустя десятилетия после окончания Великой Отечественной войны, мы с неослабевающим интересом вглядываемся в каждую строку, повествующую о героизме, мужестве наших соотечественников, с душевным трепетом знакомимся с дошедшими до нас документами и реликвиями. Мы все должны знать и помнить о них.

История сохранила нам имена многих выдающихся ингушей, проявивших себя на полях сражений. Они нам очень дороги, и мы должны ценить их славу. Мы каждый день пытаемся восполнить этот пробел, выискивая все новые и новые имена своих героических земляков. Это семья из рода Базгиевых.

Сосламбек Сеитович Базгиев — родился в 1880 году в селении Галашки. Человек, на которого в последующем равнялись его дети и внуки. Свое первое боевое крещение он получил еще в период Гражданской войны, будучи красным партизаном. Был участником августовских событий 1918 года. Участвуя в военных операциях, он продолжал оставаться вместе со своим народом и принимал самое активное участие в судьбе ингушей

Несмотря на сложную жизнь и испытания, выпавшие на его долю, он смог не только вырастить и воспитать пятерых сыновей и одну дочь, но и дать им образование. Два его сына — Султан и Уматгирей, а также младший брат Мажит получили военное образование. Султан в 1941 году окончил Могилевское военно-пехотное училище, Уматгирей — Краснодарское пехотно-боевое училище в 1941 году, и сразу же вместе со своим братом был призван в армию Сунженским РВК из села Алхасты. Но проследить дальнейшую судьбу Уматгирея не удалось, так как он пропал без вести в разгар Великой Отечественной войны.

Мажит Сеитович Базгиев, 1909 года рождения, был младшим братом Сосламбека Сеитовича, благодаря которому в 1935 году закончил Краснодарское кавалерийское училище и получил звание лейтенанта РККА. Перед началом Великой Отечественной войны старший лейтенант Базгиев был назначен в Степанакертское пехотное училище на должность командира роты. Перед войной курсантов начали готовить ускоренно.

Мажит Сеитович воевал на Воронежском фронте, под Керчью. Летом 1942 года, когда немцы прорвали на Кавказе оборону и взяли Нальчик, Пятигорск, Моздок и вышли к Тереку, капитана Мажита Сеитовича переводят в Буйнакское пехотное училище для формирования минометно-пулеметного батальона и назначают его командиром батальона. После отправили на боевые позиции под Моздок, где его тяжело ранили. За свои боевые подвиги он был награжден многими орденами и медалями. Мажит Сеитович умер, оставив трех сыновей и двух дочерей.

Нелегко складывалась и жизнь сыновей Сосламбека Сеитовича, которые, как и их отец и дед, прошли через войну.

В 1930 году Султан Сосламбекович Базгиев добровольно ушел служить в Красную армию. Он был направлен в Могилевское военно-пехотное училище. В июне 1941 года Султана направили в Западную группу войск. После жестоких боев немцы захватили обширные советские территории. В боях за освобождение села Лопатино Знаменского района Султан, бывший к этому времени уже командиром роты, получил свое первое ранение и первую медаль «За отвагу».

Западный фронт нуждался в кадровых офицерах. Не успев еще оправиться, Султан с больничной койки был вызван к генералу П. Белову, который назначил его командиром стрелкового батальона.

Смоленская область была захвачена немцами, но в тылу у них действовали партизаны. Конный корпус генерала Белова, перейдя через линию фронта, проник в тыл врага, чтобы отвлечь на себя внимание фашистов и тем самым оказать помощь партизанам, оказавшимся в тяжелом положении. Корпус Белова, в котором было вместе с партизанами 17 тысяч человек, находясь в окружении около пяти месяцев, героически боролся с немецко-фашистскими захватчиками. Десятидневное противостояние решило исход сражения: 5 июня 1942 года корпус из окружения вышел.

В это время батальон Султана Базгиева находился на самых опасных участках. За проявленное мужество и храбрость был награжден орденом Красной Звезды, а лично от себя генерал Белов подарил ему именной пистолет с надписью: «От генерала Белова за храбрость».

Ушел добровольцем на фронт и младший брат Султана, Уматгирей, который после окончания Краснодарского военно-пехотного училища в звании лейтенанта командовал взводом, участвуя в боевых действиях против немецких фашистов на подступах к Сталинграду. К сожалению, о его подвигах сведений мало. Известно лишь только то, что он пропал без вести под Керчью в ноябре 1942 года.

Сын Султана Сосламбековича, Алихан, родился в 1946 году в Казахстане. Свою трудовую деятельность он начал в 1965 году водителем в Сунженском АТП. Позже он перешел на службу в МВД и продолжал работать в правоохранительных структурах вплоть до наших дней, дослужившись до звания полковника милиции.

У него прекрасная семья: жена, сын, две дочери, внуки.

Сын Руслан, окончив юридический факультет в Москве, решил, как и предки, посвятить свою жизнь служению Отечеству, работая в правоохранительных органах. Несколько лет Руслан проработал следователем по особо важным делам в налоговой полиции, в звании капитана.

Был у Алихана еще один сын — Магомед, который трагически погиб в 1996 году, оставив вдовой молодую жену, с которой он соединил свою судьбу за три месяца до трагедии. В свои 24 года он был лейтенантом налоговой полиции.После трагической гибели Магомеда, родился сын, которого назвали Магомедом — в честь своего погибшего отца. А на вопрос, кем он хочет стать, всегда отвечал — военным. Это значит, что офицерская династия Базгиевых продолжается.

Подвиги, совершенные представителями рода Базгиевых, — бессмертное наследие ингушского народа. И таких примеров немало. Мы всегда будем гордиться и равняться на таких, как семья Базгиевых.

П. Х. Албагачиева, гл. научный сотрудник музея краеведения имени Т. Мальсагова