На совещании проанализировали итоги деятельности подразделений и служб министерства за истекший период, причины, препятствующие повышению эффективности работы, обсудили выработку перечня организационно-управленческих решений, необходимых для их устранения.

Глава ведомства Михаил Коробкин, подчеркнув, что МВД в целом успешно завершило очередной отчётный этап, отметил, что уровень преступности в регионе удалось удержать в числе самых низких как в округе, так и в целом по всей стране.

Личный состав в отчётном периоде успешно решал служебные задачи, в том числе по обеспечению правопорядка и безопасности на территории республики в период государственных праздников, включая торжественные мероприятия, приуроченные к 30-летию республики.

Министр заслушал руководителей подразделений и служб, начальников территориальных органов МВД России на районном уровне. По каждому докладу председательствующий задавал уточняющие вопросы, ставил задачи.

Определяя приоритетные задачи ведомства на очередной период, Коробкин указал на необходимость наращивания усилий по противодействию организованной преступности и незаконному обороту огнестрельного оружия, снижения аварийности на дорогах республики, декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса и защиты бюджетных средств, выделяемых в рамках национальных проектов.